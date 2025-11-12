4男女涉設援交少女「仙人跳」騙局　其中1男1女被告囚42月

4名年輕男女涉聯同援交少女設計「仙人跳」騙局，以年輕女子引嫖客上酒店後，涉向嫖客勒索金錢或強迫貸款。受審，4人受審後被裁定串謀勒索等罪成立，案件今（12日）於區域法院判刑。暫委法官黃士翔指案情嚴重，案件涉及性關係勒索罪加一等，對事主的精神心理健康造成負面影響。考慮到有被告已還押逾200日及有穩定職業改過自新，判她入更生中心，其餘牽涉勒索的2人則被判監42個月和戒毒所，借戶口洗黑錢的自閉症男子則獲判感化令。



4名被告：謝紫晴（20歲，女）、盧昭瑜（21歲，女）、殷志超（21歲）及安聲柏（21歲）。其中謝及盧一項串謀勒索罪成，涉及款項8萬元；殷被控1項串謀勒索罪，涉款15萬元、一項涉款1萬元的勒索罪，及非法禁錮、搶劫和盜竊等共5罪；安則被控1項洗黑錢罪。

4男女被告在區域法院裁定勒索及洗黑錢等罪成，其中2人判囚42月。(黃浩謙攝)

謝在保釋期間考取寵物美容師資格

辯方求情指，首被告謝紫晴自被捕起還押近266日，獲保釋期間考取了寵物美容師資格並從事該職業，另有做義工，社工等人求情稱謝已洗心革命，不會重犯。

官指案件有預謀

暫委法官黃士翔指，案件串謀以性交易作引子，此類性關係的勒索罪加一等，對事主的精神心理健康造成負面影響。謝和盧作為中間人安排性交易，受害人遭到毆打，顯示案件有預謀，案情嚴重，以4年為量刑起點。

謝判更生中心另兩人囚42月

黃官認為謝有悔意，在擔保期間努力改過自新，因此給她一個機會更生，判處更生中心。至於盧，黃官認為從其背景報告未足以減刑，判監42個月，她現在正就販毒罪服刑，其中2年獲同期執行。仍有毒癮的殷則被判入戒毒所。

涉洗黑錢被告有自閉症

最後洗黑錢約7萬元的安聲柏，黃官指安有自閉症和社交障礙，認為他入世未深，為了500元酬勞向他人借出自己的戶口，他不知道上游罪行牽涉勒索，遂給予他機會更生，輕判感化令。

案件編號：DCCC 941/2023