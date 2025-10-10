桃色勒索集團案　官稱若搶劫毋須提供性服務　裁2女1男勒索罪成

4名疑為桃色勒索集團的年輕男女，涉聯同援交少女設計「仙人跳」騙局，以年輕女子引嫖客上酒店後，涉向嫖客勒索金錢或強迫貸款。2男2女否認7罪受審，案件今（10日）於區域法院裁決，暫委法官黃士翔指若事件只是搶劫，毋須由女被告提供性服務，故認為各被告知道騙局的內容，裁定2名女被告及1名男被告的勒索相關罪成，餘下一被告借出戶口，亦被裁定洗黑錢罪。黃官把案押後於10月24日判刑，以待索取為各被告索取報告。



4名被告：謝紫晴（20歲，女）、盧昭瑜（21歲，女）、殷志超（21歲）及安聲柏（21歲）。其中謝及盧被控一項串謀勒索罪，涉及款項8萬元；殷被控1項串謀勒索罪，涉款15萬元、一項涉款1萬元的勒索罪，及非法禁錮、搶劫和盜竊等共5罪；安則被控1項洗黑錢罪。

2男2女被告在區域法院被裁定串謀勒索及洗黑錢等罪成。(黃浩謙攝)

本案另有3名已認罪，分別為：陳映彤(21歲)、莊浩軒(25歲)及黃棋盛（37歲），陳承認2項串謀勒索罪；莊承認串謀勒索、搶劫及盜竊罪共3罪；黃則承認3項洗黑錢罪。

若只是搶劫毋須提供性服務

黃官指女被告謝紫晴被控一項串謀勒索罪，謝曾經向陳映彤解釋「仙人跳」的過程，方式明顯是勒索而非搶劫。若果相關事件只是搶劫或偷竊，根本無需由謝提供性服務，認為謝清楚地知道「仙人跳」的行為，證供亦反映她與其他串謀參與者有共同目標，故裁定謝一項串謀勒索罪成。

盧知謝所涉的時間及地點

就被告盧昭瑜面對的一項串謀勒索罪，黃官認為，盧在案件中飾演「中間人」，以及負責聯絡謝。從其訊息看，她知謝所涉事件的時間及地點，已達成有關協議。盧知悉這場串謀勒索，亦負責聯絡安排他人參與，故裁定盧罪成。

安願意在收酬下借出戶口

黃官在判辭中指出，就第七被告安栢聲面對的一項洗黑錢罪，認為安在其好友沒有仔細解釋相關背景的情況下，安願意在獲報酬的情況下借出戶口，是因為他有合理理由相信該人會用以洗黑錢，且其智力評估顯示其智力屬正常、可分對錯，故裁定安的1項洗黑錢罪罪成。

殷曾用電話發送恫嚇訊息

黃官續指，就殷面對的非法禁錮、搶劫、盜竊及串謀勒索罪，因為無法肯定有關電話號碼在案發前由殷所用，遂裁定殷就有關控罪罪名不成立，惟1項勒索罪，可以肯定殷在事發時使用該號碼發恫嚇訊息，故裁定殷的兩項勒索罪成。

案件編號：DCCC941/2023