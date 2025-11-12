日出康城業主涉准拆主力牆　專家指若洞口周邊受壓　或致即時危險

將軍澳日出康城第一期「首都」一單位，早前被發現裝修時拆除部份主力牆，並改裝成房門，業主被控明知未經批准及同意進行建築工程等罪，他否認指控，案件今(12日)在觀塘法院開審。該屋苑的客服部職員供稱，他們曾收到該單位的裝修通知，惟無申報單位會作結構性改動。屋宇署工程師以專家證人身份作供，他指被改動的牆身洞口，有機會影響傳遞荷載及減弱承載力，若洞口的周邊受壓，會令情況變明顯，並令樓宇有即時危險。



被告被控兩項傳票控罪

被告辜晉豪，被票控一項明知未經批准及同意進行建築工程罪，及一項進行工程，而工程進行方式，相當可能導致有人受傷或財產損毀的危險罪，指他於2022年10月31日至2023年5月27日，身為與日出康城首都6座某室擁有者，授權拆除部分結構牆，該方式相當可能導致任何人受傷或財產損毁。他另被控明知事先未獲建築事務監督的書面批准及同意，仍在上址展開該工程。

被告辜晉豪被票控明知未經批准及同意進行建築工程，進行工程方式可能導致有人受傷或財產損毀罪。（陳蓉攝）

屋宇署結構工程師李潤秋指他視察單位時，發現客廳和睡房之間有部分結構牆被拆除並安裝上房門。（陳蓉攝）

屋宇署結構工程師鄧納榮指若改動出來的洞口，若其的周邊受壓，承載力減弱的情況會變明顯，令樓宇有即時危險。（陳蓉攝）

上手業主交吉時單位結構牆並無洞口

承認事實指出，何姓前業主於2022年10月31日出售該單位予被告，當時結構牆上沒有洞口。

在2023年5月29日、6月1及3日，屋宇人員到該處所視察 ，發現在客廳與睡房之間有200毫米厚的結構牆被拆除，一部分以安裝門 （洞口約1米寬x2米高），洞口裏的鋼筋被移除及該結構牆附近的結構構件無結構損壞跡象。

屋宇署未收到相關改建申請

承認事實另提及，根據屋宇署紀錄，在2022年9月15日至2023年9月14日期間，他們並沒有收到任何有關的改建申請，即該部份的拆除或改建未獲建築事務監督的批准和同意 。

認為洞口以不安全方式建造

專家證人認為洞口以不安全的方式建造，削弱及減低了結構牆的承擔荷載能力 ，已危害到該牆壁的完整性，因此導致結構危險，如不採取補救措施，會令樓宇有局部倒塌風險。

客務處未收到涉案單位申報改動

控方傳召日出康城首都客務處經理何偉亮作供，他稱2022年11月1日，客務處收到涉案單位室內裝修申請表，如會作室內改動，如浴缸轉為企缸或間隔改動等，會主動要求填寫改建或加建申請表，惟表上未列明甚麼要申報的改動。

若涉結構改動會要求交圖則

裁判官問何，若業主未主動提及會如何處理，何稱，須視乎業主是否誠實，不能拆除結構牆，若然有單位結構改動，會要求業主提交圖則，再由工程部的同事跟進，其後會以書面通知業主有關事項。一般而言，業主收到書面回覆後，才能開始工程，若然工程涉及主力牆，則不建議進行。

將軍澳日出康城首都一個單位被質疑在裝修時打穿主力牆。（鄭嘉惠攝）

首都一個單位被人打穿主力牆。（香港01記者攝）

單位的主力牆被打穿，改為主人房門。（網上影片截圖）

涉事單位樓上樓層的同室單位，客廳主力牆未有拆除。（資料圖片）

單位部份結構牆被拆除以安裝門

屋宇署結構工程師李潤秋指，他於2023年5月29日、6月1及3日到涉事單位視察，發現客廳和睡房之間有部分結構牆被拆除以安裝門，惟其後已裝上槽鐵加固。

若結構被非法移除會令強度減弱

屋宇署結構工程師鄧納榮以專家證人身份作供，他指建築物的移動幅度，要於可預算限制之內，如有關結構被非法移除，會令強度減弱，令大廈的移動幅度大於限制，法例上對移動幅度的規定為大廈高度的1/500。就涉事大廈而言，可接受的幅度為389.3毫米。

若無法受力會令建築物逐部倒塌

鄧遂以間尺比喻，指若然用力壓向間尺，會影響尺的幅度，令其斷裂，可見結構是環環相扣，其中一個「環」斷裂，會令其餘的「環」要承擔其荷載，若然無法受力，則可能會令建築物逐部倒塌。

若洞口周邊受壓會令樓宇有即時危險

鄧再解釋，荷載分為「恆荷載」及「活荷載」，前者包括建築物的自身重量及設施，後者則指作住宅用途建築物裏的人，不同特定用途的建築物有不同的荷載，而荷載為一個數值。

鄧建立模組計算洞口及沒有洞口的情況下，樓宇最高的移動幅度，發現大廈在兩種情況下的移動幅度影響大致相同。惟牆身洞口有機會影響傳遞荷載及減弱承載力，洞口的周邊受壓會變明顯，令樓宇有即時危險。

案件編號：KTS11159、11160/2025