陳校長免費補習天地明年辦慈善跑　麥嘜及麥兜任大使助籌款援基層

以推動「教育平等」為宗旨的陳校長免費補習天地（簡稱「補天」），2011年成立至今已召集逾23,000名義務導師，為基層學童免費提供一對一補習服務及學習支援，並於2013年起增設免費學前教育及才藝班。為慶祝成立15周年，補天明年3月1日將於沙田運動場舉行「補天慈善跑2026」，歡迎全港市民共襄善舉，除籌募善款支持補天的營運及服務，更可與基層學生站在同一起跑線上，與他們同行。



陳校長免費補習天地首辦「補天慈善跑2026」，並邀請到麥嘜及麥兜擔任活動慈善大使。（主辦方提供圖片）

沙田運動場為起點 設計時及不計時多個組別

「補天慈善跑2026」以「往前跑，向上飛」為主題，並邀請到陪伴香港人一起成長的麥嘜及麥兜擔任活動慈善大使。參加者可獲麥嘜及麥兜限量版精美紀念品，為別具意義的活動錦上添花。活動當天，麥兜更會現身為參加者加油打氣。

慈善跑設有計時的10公里（公開組）及3公里（青年組）個人及團體挑戰賽，適合專業跑手鞏固個人紀錄，並歡迎學校、公司、團體及機構組隊參加，促進團隊精神，優勝者更可獲獎盃、獎牌及禮品。活動同時設有非計時的3公里個人奔FUN跑，以及3公里及1公里的開心跑，歡迎家長與小朋友、情侶、親友參加。

除了親身參與，活動亦誠邀善心人士贊助基層學生及家庭、非華裔學生及其家庭參加賽事，促進共融精神。

「補天慈善跑2026」以沙田運動場為起點，1公里路線環繞沙田運動場完成；3公里路線沿着城門河畔往香港體育學院方向進發，隨後折返至沙田運動場完成；10公里路線沿着城門河畔往香港體育學院方向進發，途經梅子林村、小瀝源等地點，最後折返至沙田運動場完成，讓參加者一邊欣賞城門河兩旁的優美景色，一邊享受跑步樂趣。

「補天慈善跑2026」選手包將包括：麥嘜及麥兜跑手T恤一件、麥嘜及麥兜手提袋一個、麥嘜及麥兜冰巾一條、麥兜鎖匙扣一個。（主辦方提供圖片）

所有完成「補天慈善跑2026」的參加者，可獲贈：麥嘜及麥兜紀念獎牌一個、麥嘜及麥兜電子證書一張（須於活動完成後一個月內登入網站下載）。（主辦方提供圖片）

參加者獲麥嘜及麥兜紀念品 今年底前報名享早鳥優惠

此外，參加者可獲麥嘜及麥兜限量版精美紀念品。於今年12月31日或之前報名，可享早鳥優惠，獲贈麥嘜及麥兜八達通證件套連掛繩及水樽。

於2025年12月31日或之前報名參加「補天慈善跑2026」，可享早鳥優惠，獲贈麥嘜及麥兜八達通證件套連掛繩及水樽。（主辦方提供圖片）

「補天慈善跑2026」

日期：2026年3月1日（星期日）

地點：沙田運動場

活動時間：上午8:00至下午1:00

計時組別：

10公里挑戰賽——個人組（16歲或以上，分男子及女子各年齡組別）

10公里挑戰賽——公眾團體組／學校團體組／企業團體組（16歲或以上）

3公里挑戰賽——青年個人組（10歲至15歲，分男子及女子各年齡組別）

3公里挑戰賽——青年團體組（10歲至15歲）

非計時組別：

3公里個人奔FUN跑（16歲或以上）

3公里開心跑／1公里開心跑（3歲或以上）

早鳥優惠： 即日起至2025年12月31日報名，可獲贈限量版麥嘜及麥兜八達通證件套連掛繩一個及水樽一個。

活動網站：https://www.principalchan.org/charityrun

報名連結：https://www.principalchan.org/reg

* 活動收益扣除成本後將撥捐支持補天的平等教育學習支援服務。