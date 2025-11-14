13歲女童被綁架強姦案　「四條哥」求保釋再被拒　官稱或囚逾十年

13歲女童疑為朋友出頭得罪黑幫，聖誕夜被綁架強姦，4名男女被告被裁定罪成。案件原定今(14日)在高等法院判刑，但女童的創傷報告尚未完成，案件押後至12月2日判刑。被指是案件首腦，外號「四條哥」的首被告陳宏烽，解聘律師後，致函法官要求保釋。法官張慧玲直指陳是罪魁禍首，且案情「又剝衫，又影相」，指陳或要面對逾10年監禁，至少也會判囚7年，不可能准他保釋，但答應為陳再索取醫療報告。全部被告繼續還押。



4名被告：陳宏烽（20歲，案發時為中二生）、林佑澄（19歲，跟車工人）、李珮怡(18歲)，及張浩錀（20歲，職業訓練學院學生）。4人同被控綁架、襲擊、製作兒童色情物品3罪，陳單獨被控1項強姦罪，案發於2021年12月25日至26日，尖沙咀山林道某大廈單位。

首被告陳宏烽。

X未出席會面創傷報告未完成

控方透露，女事主X未有出席早前的會面，將安排之後再與她會面，料可於11月28日可完成其創傷報告，法官因此把判刑押後至12月2日。

陳除強姦並涉其他罪

法官另向解聘律師的被告陳宏烽稱，她已收到陳的信件，但強調陳想候判期間獲得保釋並不可行，因陳是案中主腦，罪魁禍首，除了強姦罪外，亦涉其他控名，且案情包括剝衫影相等，指陳或要面對逾十年的監禁，至少也會判囚7年，不可能讓他保釋。法官又提醒陳，在判刑方面要有心理準備，但稱現時仍未有定案。

陳稱難找案例 官回應自己攞嚟

陳亦指，在還押時尋找案例有困難，法官回應指陳原本有律師代表，但律師被他解聘，稱：「你自己攞嚟。」著他盡力尋找案例。此外，法官因應陳信中提及的情況，再為陳索取醫療報告，但表明不會公開其情況。

事主X曾與次被告拍拖數天

案情指，案發時13歲的女事主X，來自單親家庭，她升中學後在網上認識了一班朋友，當中有人是黑社會成員。X曾與本案次被告林佑澄（外號熊貓）拍拖數天後分手。首3名被告互相認識，第四被告是首被告陳宏烽的「𡃁」。

X聖誕節被綁架到單位遭毆打

案發前約10天，X的一名女性朋友被首被告陳宏烽（外號四條哥）逼參與「仙人跳」騙局，X為友出頭，遭陳指責X令他損失2萬元，並要X還錢。聖誕節當日，X被綁架到山林道的單位，她在單位內遭陳的十多名手下包圍，她被迫X脫衣並被拍下過程，X在眾目睽睽下赤裸身體，遭李和陳的手下輪流拳打腳踢，李又用茶和啤酒淋她的頭。

X被強姦並要拍片稱會還款給四條哥

陳之後帶X到附近酒吧飲酒，返回單位後，陳藉故把X帶入房，逼X口交及強姦X，又拍片要X說：「我對唔住四條哥(即陳)。」及：「要喺30號之前還返2萬畀四條哥。」陳完事後付了100元給X乘車回家。X母在12月27日發現X有不尋常傷勢後聯絡社工，最終揭發事件。

案件編號：HCCC 1/2024