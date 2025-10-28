13歲女童疑遭綁架強姦　首被告痛哭求判緩刑　官：這是無可能嘅事

13歲女童疑為朋友出頭後得罪黑幫，在聖誕夜被綁架強姦案，4名男女被告昨晚被裁定罪成，今（28日）於高等法院求情。其中強姦綁架等4罪成的首被告在庭上痛哭流涕，自行求情指家人至今仍未知他罪成，堅持自己無罪，冀准保釋外出交代，及希望能判緩刑。法官張慧玲說：「7個(陪審員)都話你有做喎。」指被告不服可以上訴，明言不會輕判。各被告還押至11月14日判刑，候索被告的心理及精神等報告，及為事主索取創傷報告。



首被告陳宏烽在庭上痛哭求情稱真係無做過，求法官准他保釋及判緩刑。

4名被告：陳宏烽（20歲，案發時為中二生）、林佑澄（19歲，跟車工人）、李珮怡(18歲)，及張浩錀（20歲，職業訓練學院學生）。4人同被控綁架、襲擊、製作兒童色情物品3罪，陳單獨被控1項強姦罪，案發於2021年12月25日至26日，尖沙咀山林道某大廈單位。(各被告定罪情況請看上表)

官指判緩刑是無可能嘅事

陳今應訊時在犯人欄內痛哭流涕，已解聘律師的他自行求情，並呈上手寫求情信。陳求情稱，家人至今未知他罪成，望可保釋向家人交代。法官張慧玲直言：「你想緩刑係冇可能嘅事。」陳不是首次入獄，懲教署會就其健康情況作出安排。

X證供指陳罪魁禍首

陳再稱：「我真係冇做過。」張官反駁指7名陪審員都認為他有做過，如陳不服可以上訴，法庭只能按裁決判監，明言刑期必定不輕，因為根據事主X的證供，陳是罪魁禍首，其他人夥同行事，陳罪成後面對的困難可謂咎由自取。

張官為眾被告索取心理、教導所，勞教中心等報告，以及事主創傷報告，押後至11月14日判刑。

X曾與次被告拍拖數天

案情指，案時13歲的女事主X，來自單親家庭，她升中學後在網上認識了一班朋友，當中有人是黑社會成員。X曾與本案次被告林佑澄（外號熊貓）拍拖數天後分手。首3名被告互相認識，第四被告是首被告陳宏烽的「𡃁」。

X被迫脫光衣服及遭拳打腳踢

案發前約10天，X的一名女性朋友被首被告陳宏烽逼參與「仙人跳」騙局，X為友出頭，遭陳指責X令他損失2萬元，並要X還錢。聖誕節當日，X遭綁架到山林道的單位，單位內有十多名陳的手下，林亦在場。陳和李迫X脫衣，並被拍攝過程，X在眾目睽睽下赤裸身體，並遭李和陳的手下輪流拳打腳踢，李又用茶和啤酒淋在X頭上，並有拍片。

被強迫拍片說願還款

陳之後帶X到附近酒吧飲酒，返回單位後，陳藉故有事商討把X帶入房後鎖門，逼X口交及強姦X，又拍片要說：「我對唔住四條哥(即陳)。」及：「要喺30號之前還返2萬畀四條哥。」陳完事後付了100元給X乘車回家。X母在12月27日發現X有不尋常傷勢後聯絡社工，最終揭發事件。

X拒性行為 陳拳打牆說快啲

X作供時指，在房內遭女被告掌摑逾百下，陳並壓住她的頭要她性交，她不肯，陳即一拳打向牆，嚷「你快啲啦！」X離開單位後乘的士到美孚找黑社會朋友，大佬「大成」建議她不要回家，並安排她到「契妹」家暫住，惟在該處她亦要與「大成」發生性關係。

案件編號：HCCC 1/2024