今日新聞8分鐘｜高級督察非禮女警判囚9周｜男借友車運毒警檢大麻

順利福德正神廟失火 負責人料維修費達6位數：好慶幸神像冇嘢

位於秀茂坪利安道順利邨的「順利福德正神廟」遭遇火劫。今日（13日）下午約2時41分，警方接獲多人報案，指廟宇發生火警，義工一度自行用水嘗試救火無果，最終消防員趕抵開喉救熄。網上圖片可見，火警時廟宇冒出火舌及大量濃煙。

現場可見，廟內牆身大範圍熏黑，大批雜物、香燭燒毀。據打理廟宇的方氏家族指，維修費可能高達6位數，需時長達3至4個月，「好慶幸神像冇嘢！」並樂觀認為火燒旺地，希望「代表嚟緊本廟愈嚟愈旺」。

一諾中學雙重學籍醜聞｜警拘校長及關聯股東涉串謀欺詐逾$180萬

捲入雙重學籍醜聞的私校一諾中學，涉違規向每名學生收取20萬元建校費，10月起被教育局正式「釘牌」。消息指，一名36歲男子以及44歲女子因涉嫌串謀行騙，被警方拘捕。據了解，被捕人為校長祁文迪和學校關聯公司的前董事兼股東趙璽，涉學校被釘牌後未有向家長退回近30萬元費用。

消息人士指，被捕人趙璽任職一諾中學時，負責向家長收取建校費，並於一諾中學被釘牌後，以「愛生中學」的名義向教育局申請於紅磡結好中心辦學。據知，一諾中學10月底曾向家長發電郵稱，新校取得牌照後資金才會到位，並安排後續退款。

警方證實今日（13日）在牛頭角拘捕兩名男女，涉嫌串謀欺詐，所涉金額約184.5萬元，其中一名被捕人並涉嫌在紅磡開設另一間學校，兩人目前仍被扣查，案件由西九龍總區重案組跟進。另外，教育局回覆指執法部門正調查事件，該局不宜評論。

49歲男疑借朋友車運毒遭截查 警檢過百包大麻製品及依托咪酯

觀塘發現毒品快餐車，周四（13日）晚上近9時，警方秀茂坪警區軍裝巡邏小隊人員在區內巡邏期間，發現一輛由康寧道右轉入牛頭角道的私家車，突然駛近欄杆位置，形跡可疑，遂上前截查，發現車上男司機神智有異。

警員帶同緝毒犬搜車後，於前座及司機位，分別檢獲一個白色膠袋、背囊及環保袋，3個袋內共藏逾100小包大麻製品，包括大麻糖、大麻油，以及依托咪酯（俗稱太空油）。

高級督察警署捉女警手及拍臀 官斥知法犯法侵犯下屬 囚9周

高級督察梁閏成涉嫌以指導女下屬為由，在警署內捉實女警雙手，又趁二人單獨時擁抱及拍她的臀，從而被控普通襲擊和非禮兩罪。案件今(14日)在觀塘法院裁決。暫委裁判官丘國新未接納被告指事主未向曾出現的外籍警司投訴，及指女方為想調職而誣告的說法，又認為被告的供詞不可信，裁定他兩罪成立。丘官又稱，事件在警署發生，被告知法犯法，身為上司侵犯下屬，須判即時監禁，考慮被告前途盡毀，減刑1周，判囚9星期。涉及捉手的普通襲擊罪則罰款6千元。

模仿Land Rover 奇瑞汽車爬天門山天梯幢毀護欄 致歉｢全力修復｣

11月12日，內地車企「奇瑞」在湖南張家界天門山舉辦越野挑戰測試賽活動，測試車輛在攀爬天梯時，在天梯台階上溜坡下滑時，撞斷部份石柱護欄。有民眾質疑，為何可以在歷史風景區舉辦此類活動，被幢毀的護欄是否為文物價格不菲？

四川艦開展首次航行試驗 檢驗動力、電力可靠性及穩定性

中國076兩棲攻擊艦首艦四川艦開展首次航行試驗。

內地私營 ｢人民咖啡館｣遭官媒點名批評：人民一詞不容濫用、褻瀆

近日，河北石家莊市中山路上一家以「人民咖啡館」為標識的門店引發關注。官媒《人民網》點名批評稱，以「人民」名義四處銷售商品的，竟然只是一家市場化運作的公司。「人民」一詞具有鮮明的公共屬性和深厚的政治內涵，承載着特定的社會情感與公共利益，不容褻瀆，更不能被濫用。

遊日注意｜東京流感病例激增 時隔16年來首於11月發布警報

日本東京都政府11月13日發布流感疫情警報，稱病毒活動已達到警戒級別，病患人數已超過指定參考標準，為16年來首次在11月發布疫情警報。東京都政府再次呼籲，市民應落實勤洗手、適時佩戴口罩等措施防控感染。