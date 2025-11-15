李夏茵：新界急症室需求高　北葵涌、沙田及屯門門診將加開夜診

醫管局行政總裁李夏茵今日（15日）接受電視節目訪問時表示，醫管局計劃加大家庭醫學門診的服務量，以應付急症室需求。她表示，全港目前擁有75間家庭醫學門診，其中23間提供夜診服務，未來將增設1間夜診服務，並將部分日間籌額調至夜間，以提升整體服務能力。李夏茵又說，新界區對急症室的需求特別高，計劃在北葵涌、沙田區及屯門加開夜診服務。



醫管局行政總裁李夏茵。（資料圖片/梁鵬威攝）

料9至10間門診夜診增加服務

李夏茵接受有線電視節目《有理有得傾》專訪時指出，新界區對急症室的需求特別高，計劃在北葵涌、沙田區及屯門加開夜診服務。她表示，醫管局將努力調整夜間服務的額度，預期將有9至10間門診在夜間增加服務。

針對專科門診的輪候時間，李夏茵認為現行新症預約制度有改善空間，但強調緊急個案仍可在2至8周內接受服務，而穩定的新症將將安排籌額由醫生以先到先得原則安排服務，他們樂觀地認為輪候時間可以縮短四分一至三分一。

醫院管理局擬由2026年1月1日起將急症室收費改為免費及需繳400元兩級制。(資料圖片/夏家朗攝）

研薪酬架構引入「優勞多得」 就一籃子績效指標諮詢

李夏茵續指，病人在看醫生和抽血時需在同一地點的情況將會改善，希望未來市民能在不同地點接受檢查並獲得報告，但背後有很多流程要梳理。此外，醫管局計劃在薪酬架構中引入「優勞多得」理念，李夏茵稱正諮詢有關一籃子的績效指標，目標是提升病人服務。

醫管局早前公布公立醫院殮房收費措施。李夏茵指，遺體存放不屬醫療服務；本港殮房情況雖較國際好，但流轉速度較慢，仍然存在遺體存放時間過長的問題。對於能否增加殮房容量，她表示應將資源專注於醫療服務上。