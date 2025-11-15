大東山再現追芒草人潮　嶼巴加班次疏導落山人龍　內地客讚景色美

大嶼山的大東山近期因芒草季，成為內地旅客的行山及打卡熱點，上周末驚現「人山人海」墟冚場面，晚上亦有逾百人排長龍等巴士下山，引起熱議。今日（15日）大東山再現人潮，至傍晚持續有行山客落山，伯公坳巴士站一直有數十人在排隊等候，但因應人流繁忙，嶼巴加密班次，每隔數分鐘便疏導一大批乘客，未有如上周出現「看不見（候車）龍尾」的誇張情景。



有首次踏足大東山的內地旅客稱，專程為到歌手陳奕迅拍攝專輯封面的場景打卡，惟人流太多而未能成功，「景色是很美，人挺多的……」



嶼巴在繁忙時段加密巴士班次至每班約數分鐘，從而疏導人流。（洪芷菁攝）

巴士站出現過半百人排隊 巴士班次縮短至數分鐘一班

位於大嶼山的大東山近日因為正值芒草季，成為內地旅客行山及打卡熱門景點之一，上周末有大批內地客湧到大東山追芒草，入夜後山上的行山客亮着手機來照明，遠看大東山出現密密麻麻的燈光，儼如一條「燈龍」，晚上更有逾百人排隊等巴士下山，甚至「看不見龍尾」，場面誇張。

為了應付大量旅客人流，嶼巴早已表示會在繁忙時段加密巴士班次，從而疏導人流。有嶼巴職員稱今日已加密班次，約每5至10分鐘一班車。現場所見，晚上6時後，陸續有行山客由大東山落山，並在伯公坳巴士站候車往東涌市區，人流持續不停，每隔一輪便有約60至70人在排隊等候，但因巴士班次頻密，甚至出現每隔一至兩分鐘便有一班巴士的情況，迅速疏導一批批乘客，故未有如上周的排隊墟冚場面。

+ 4

內地旅客姫先生表示，本身是透過朋友推薦認識大東山，加上歌手陳奕迅曾在該處拍攝專輯封面，故他首次慕名而來。（楊凱力攝）

首次登大東山旅客：景色很美，人挺多的

在巴士公司協助下，未有出現鼓譟或混亂場面，但有不少行山旅客都指今日前來大東山的人流眾多。其中曾多次來港行山的內地旅客姫先生表示，本身是透過朋友推薦認識大東山，加上歌手陳奕迅曾在該處拍攝專輯封面，故他首次慕名而來，一心想跟着到陳奕迅的拍攝地打卡，卻因山上有很多人，最終未能成功，他無奈說：「大東山景色是很美，人挺多的」他又形容，白天來的時候會比較擔心山上或巴士站有人潮擁擠，不過整體人流算是還好。

今日大東山人流情況。（深圳旅客李小姐提供）

+ 1

首次來大東山的廣州旅客黃先生認為，山上環境很好，「挺好玩的，上面剛才有那個太陽，然後整個陽光鋪滿在芒草上面，很好。」（楊凱力攝）

廣州旅客：下山花費1小時 山上人流「還好」

另一位首次來大東山的廣州旅客黃先生認為，山上環境很好，「挺好玩的，上面剛才有那個太陽，然後整個陽光鋪滿在芒草上面，很好。」他續指，可能因今天有越野賽，所以人流相對來說會多一點，但整體「人流還好」。他又表示，下山大約花費半小時至1小時，認為「差不多」。對於上周有不少內地旅客來爬山，並等候巴士很久，他就表示「稍微可能有一點擔心，但是今天看着好像還好。」

深圳旅客洪小姐稱，經朋友介紹，第一次來大東山，因為芒草特別好看。（楊凱力攝）

深圳旅客：內地的山較商業化及人多

深圳旅客洪小姐稱，經朋友介紹，第一次來大東山，因為芒草特別好看。對比內地的山，她認為比較商業化，而人流亦比較多，香港的山人流則較少。她指，下山大約花費一個小時，又表示今早上山時，留意到巴士站比較多人，有旅客等了兩三趟都未能上車，故下山時也擔心回程需要等好幾趟才能上車。

圖為於內地小紅書的帖文，顯示估計於11月8日拍攝的大東山人潮。（小紅書截圖）