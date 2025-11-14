大東山芒草｜「飛越大嶼」越野跑周末途經　漁護署料人多　籲互讓

在香港深度遊，位於大嶼山的大東山亦是熱門景點之一，在上個周末（8日），社交平台小紅書中有多則帖文顯示，出現百人晚間排隊等巴士落山。漁護署「香港郊野公園 Hong Kong Country Parks」Facebook專頁今日（14日）發文提醒，明日（15日）「飛越大嶼 (TransLantau by UTMB)」大型越野跑比賽會在大嶼山舉行，預期大嶼山山徑會非常熱鬧，參賽者亦將途經賞芒熱點大東山，即鳳凰徑(第二段) ，提醒公眾行山時靠左走及單行前進，注意對面人流，互讓互諒，減低聲浪，並應愛護芒草，切勿踐踏。



漁護署「香港郊野公園 Hong Kong Country Parks」Facebook專頁今日（14日）發文提醒，明日（15日）「飛越大嶼 (TransLantau by UTMB)」大型越野跑比賽會在大嶼山舉行，預期大嶼山山徑會非常熱鬧，參賽者亦將途經賞芒熱點大東山。（「香港郊野公園 Hong Kong Country Parks」Facebook）

周六早10起人流將會增多

「香港郊野公園 Hong Kong Country Parks」Facebook專頁預計大東山、即鳳凰徑(第二段) 在以下時段人流將會增多：

11月15日（六）10:00－16:00

11月16日（日）11:00－16:00

圖為於內地小紅書的帖文，顯示估計於11月8日拍攝的大東山人潮。（小紅書截圖）

有網民在上周末，在社交平台小紅書上發布圖片，大嶼山大東山人頭湧湧，上山的路上充滿遊客，亦有市民翌日（9日）在社交平台Threads上傳短片，顯示到大東山後，離開時等巴士的人龍長到見不到龍尾，影片可見逾百人在晚間於伯公坳巴士站（即大東山出入口巴士站）排長龍等車。

圖為市民於2025年11月9日上載短片，顯示周末到大東山後，離開時等巴士的人龍長到見不到龍尾。（threads@wingchan_1881截圖）

運輸署早前指會做好交通配套 安排「吉車」伯公坳疏導

運輸署之後在Facebook上發文，指因應入秋以來周末及假日人流增加，已要求新大嶼山巴士加強服務，應對乘客需求。在剛過去的周末，嶼巴已增加途經伯公坳巴士站往東涌的第3M、11及23號線的班次。其中，下午繁忙時段的聯合班次由約5分鐘一班加密至約3分鐘一班。同時，嶼巴安排「吉車」由該站起載，以進一步疏導乘客。

運輸署指，會繼續與公共運輸服務營辦商緊密合作，做好交通配套，便利市民及遊客體驗香港旅遊熱點的魅力。