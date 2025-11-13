李宏邦誤殺案｜辯方稱2022年跌倒後失智　署名文章去年登醫學通訊

93歲矯型外科醫生李宏邦，2018年為女銀行家張淑玲注射俗稱Botox的肉毒桿菌素，張其後不治。李被控誤殺罪，辯方早前稱李自2022年起患有認知障礙，被裁定不適合答辯，高等法院法官郭啟安昨（12日）判李無條件釋放。



辯方稱李宏邦2022年起患失智，惟醫學組織聯會刊物《香港醫訊》去年5月曾刊登一篇以李宏邦為署名的鼻整形手術文章，由其兒子李明昇為文章的文字和圖片編輯，但無從稽考文章何時撰寫。



資深大律師湯家驊今日（13日）指，香港法庭行「對抗制（adversarial system）」，法庭就某事實作判斷時，僅可就控辯雙方提供的證據作考慮，「如控方無提出盤問，法官就算喺出面睇到（任何證據），都唔可以引用嚟質疑專家意見。」



被告李宏邦2020年到庭應訊時的狀態，他在2003年亦曾涉醫療事故，後來被裁定專業失德。(資料圖片)

93歲李宏邦（右）被裁定無條件釋放後，在家人陪同下離開法院，未有回應記者問題。(朱棨新攝)

李宏邦代表律師早前在庭上讀出兩名精神科醫生的報告，他們均認為李宏邦不適合答辯。當中黃重光醫生的報告指，被告於2022年曾跌倒而受傷，其身體和精神狀況都轉差，包括集中力下降，思考變得緩慢，會重複問同一問題。鍾維壽醫生的報告亦指，被告於2022年頭部受傷，之後行為方面出現轉變，難以和家人溝通，其自理能力轉差。

黃重光認為，被告患有重度神經認知症，影響其短期記憶，不能在審訊時合理地回應提問。鍾維壽則認為被告患有認知障礙症，他可理解控罪性質，但太不可能給予律師指示，確立辯方案情。最終，陪審團一致裁定李宏邦不適合答辯。

醫學組織聯會刊物《香港醫訊》去年5月曾刊登一篇李宏邦署名的文章，但未有注明何時撰寫。（醫學組織聯會網頁截圖）

辯方提供的精神科醫生報告指李宏邦2022年開始認知障礙症，而醫學組織聯會刊物《香港醫訊》2024年5月曾刊登一篇李宏邦署名的文章，內容主要介紹各種鼻整形手術。李在文末鳴謝作為文字和圖片編輯的醫生李明昇，而李明昇是李宏邦的兒子；文章未有註明何時撰寫。

資深大律師湯家驊指，香港法庭行「對抗制（adversarial system）」，法官只可依賴控辯雙方提供的證據作考慮，不可自行調查。（資料圖片／黃浩謙攝）

湯家驊：若法庭裁定一個人失去意志或判斷能力不可入罪

資深大律師湯家驊今早在商台節目《在晴朗的一天出發》中指，普通法下要定罪，必定要包括行為及意圖兩元素，兩者缺一不可，即若法庭裁定一個人失去意志或判斷能力，不可入罪。

香港法庭行「對抗制」 由控辯提證據 法官不可自行調查

至於法官如何判斷一個人有否意志，他指香港法庭行「對抗制（adversarial system）」，一般情況下，控辯雙方都會提出證據，交由法官決定較可信的一方，過程間法官不可自行調查。

控方無提出盤問 法官不可引用外來證據質疑專家意見

湯家驊強調，法官只可依賴控辯雙方提供的證據作考慮。以本案為例，只有控方曾就有關文章盤問專家證人，法官才可根據專家回應的證供作判斷，「（若）控方無提出盤問，法官就算喺出面睇到，都唔可以引用文章質疑專家意見」。

湯家驊沒有評論裁決本身，但提到沒有絕對完美的制度，又強調香港行普通法，其中最大的原則是寧縱勿枉，有人犯罪被法官放過，是行普通法需要接受的代價。