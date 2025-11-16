全運會港添4獎牌　羅淑佩鼓勵劍擊隊　讚張家朗蔡俊彥成熟有風度

第十五屆全國運動會比賽已超過一半，香港代表隊今日（16日）共獲得兩金一銀一銅，文化體育及旅遊局局長羅淑佩熱烈祝賀獲獎的八位運動員，他們透過「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，共獲得315萬元。本港累計暫得七金兩銀五銅，共十四面獎牌。



羅淑佩特別鼓勵劍擊隊隊員，指他們的拼勁得到全香港市民支持，希望他們保持士氣和信心，在餘下的賽事包括團體賽再創輝煌。她在社交媒體撰文，關注「世一劍神」張家朗和蔡俊彥失落決賽後情況，不過見他在銅牌戰大勝對手，心態已經調整過來，大讚說：「成熟又有風度，令人佩服」。



相信大家和我一樣，都關心家朗和Ryan（蔡俊彥）會否受今天的戰果影響，但可幸從媒體訪問可見，他們的心態已經調整過來，成熟又有風度，令人佩服。 羅淑佩

港隊代表何甄陶在11月16日在全運會男子50米自由泳決賽奪得金牌，以21秒71刷新香港紀錄，為香港首位在全運會奪金的男子泳手。（新華社）

港隊代表何甄陶在11月16日在全運會男子50米自由泳決賽奪得金牌，以21秒71刷新香港紀錄，為香港首位在全運會奪金的男子泳手。（新華社）

港隊代表何甄陶在11月16日在全運會男子50米自由泳決賽奪得金牌，以21秒71刷新香港紀錄，為香港首位在全運會奪金的男子泳手。（新華社）

「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」頒發獎金予獲得獎牌運動員

賽馬會贊助香港體育學院推出「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」頒發獎金，鼓勵獲得獎牌運動員。個人項目金、銀、銅牌分別可獲75萬、37.5萬及15萬港元；團體項目金、銀、銅牌則獲150萬、75萬及30萬港元。

+ 2

泳將何甄陶奪金牌再打破自己保持的香港紀錄

在今晚於深圳舉行的男子50米自由泳決賽，港隊泳將何甄陶歷史性取得金牌，他更以21秒71成績打破自己保持的香港紀錄（原有紀錄為21秒82），可獲得75萬元獎金。他表示全運會之後會休息，下一個目標是亞運會。

李思穎及梁穎儀單車項目奪得金牌

港隊單車代表李思穎及梁穎儀今日在將軍澳單車館舉行的女子麥迪遜賽項目，奪得金牌，二人可獲得150萬元獎金。

本港單車運動員梁穎儀（左）及李思穎（右）在11月16日全運會場地自行車麥迪遜賽項目奪得金牌。（新華社）

本港單車運動員李思穎（左）及梁穎儀在11月16日全運會場地自行車麥迪遜賽項目奪得金牌。（新華社）

本港單車運動員李思穎（左）及梁穎儀在11月16日全運會場地自行車麥迪遜賽項目奪得金牌。（新華社）

本港單車運動員李思穎（左）及梁穎儀在11月16日全運會場地自行車麥迪遜賽項目奪得金牌。（新華社）

本港單車運動員梁穎儀（中）李思穎（右）與教練（左）踏上頒獎禮台，一同為獲得金牌歡呼。（新華社）

羅淑佩：李思穎、梁穎儀和何甄陶發揮水準

文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示 ，李思穎、梁穎儀和何甄陶在比賽中發揮水準，為香港摘下兩面金牌，「我們欣喜莫名！」她指李思穎繼女子公路自行車個人賽後再奪金牌，展現了名將實力；梁穎儀和何甄陶則是首次奪得全運會金牌，「我為他們的超卓表現感到非常驕傲。」

+ 11

「世一劍神」張家朗銅牌戰大勝對手

「世一劍神」張家朗、港隊劍擊代表張家朗在男子花劍個人賽四強不敵福建代表許杰，其後在銅牌戰，以大勝對手15：2，擊敗曾昭然（個人）。張家朗可得獎金15萬元。

「世一劍神」張家朗在男子花劍項目奪得銅牌。（梁鵬威攝）

「世一劍神」張家朗在男子花劍項目奪得銅牌。（梁鵬威攝）

「世一劍神」張家朗（左）在男子花劍銅牌賽對戰曾昭然（個人）。（梁鵬威攝）

三項鐵人港隊代表混合接力取得銀牌

三項鐵人港隊代表韋祺、Robin Bent Edvin Thomas Elg、彭詩雅及奧斯卡，在今早於香港舉行的十五運會混合接力項目，以1小時24分16秒，第2名完成賽事，取得銀牌；金牌由山東隊取得。他們可得到獎金75萬元。

三項鐵人港隊代表（後左一至五）在香港舉行的十五運會混合接力項目，以1小時24分16秒，第2名完成賽事，取得銀牌。（新華社）

三項鐵人港隊代表（後左一至五）在香港舉行的十五運會混合接力項目，以1小時24分16秒，第2名完成賽事，取得銀牌。（新華社）

羅淑佩冀劍擊隊隊員再接再勵、再創輝煌

羅淑佩祝賀獲得鐵人三項混合接力賽銀牌的奧斯卡、Robin Bent Edvin Thomas Elg、韋祺和彭詩雅，以及男子花劍個人賽銅牌的張家朗。

羅淑佩特別鼓勵劍擊隊隊員，他們的拼勁得到全香港市民支持，會繼續為他們打氣，希望他們保持士氣和信心，在餘下的賽事包括團體賽再接再勵，再創輝煌。

羅淑佩到啟德體藝館觀看劍擊比賽。(羅淑佩Facebook圖片)

羅淑佩關心張家朗蔡俊彥失落決賽後情況

羅淑佩今日到啟德體藝館觀看劍擊比賽，她晚上在Facebook撰文說，大家很關注的男子花劍個人賽，張家朗在失落決賽後大勝取得銅牌，「相信大家和我一樣，都關心家朗和Ryan（蔡俊彥）會否受今天的戰果影響，但可幸從媒體訪問可見，他們的心態已經調整過來，成熟又有風度，令人佩服。」

我衷心祝願已取得一銀兩銅的劍擊隊保持士氣和信心，在餘下的賽事包括團體賽更上一層樓。 羅淑佩

羅淑佩說，相信香港隊在今屆全運會的整體成績應已超出很多人原先所想，非常感謝團隊的努力。她表示，面對現時的佳績，「我真心鼓勵運動員全力以赴，相信自己，放手一搏，享受餘下的比賽、享受主場，並多汲收經驗為未來的大賽作準備！」

香港隊至今在十五運會帆船、自行車、網球、游泳、橄欖球、鐵人三項和擊劍賽事中共取得七金兩銀五銅，共14面獎牌。

全運會2025｜蔡俊彥八強止步看淡勝負。（梁鵬威攝）

蔡俊彥帶病8強止步：「我覺得今日處理得不錯」。（梁鵬威攝）

蔡俊彥。（梁鵬威攝）