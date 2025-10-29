結業潮｜灣仔網紅店天龍燒鵝因加租縮舖　老闆︰好似幫業主打工

【結業潮／餐飲業／燒臘／天龍燒鵝】本港餐飲結業潮持續，小紅書網紅店「天龍燒鵝」老闆阿成早前在小紅書公布，由於靠近鵝頸橋分店的業主加租至10多萬，雖然仍然賺取薄利，但經營非常吃力，寧願調整經營策略，結束鵝頸橋分店，專注做好鄰修頓球場的本店，以削減租金及薪金等開支。



阿成表示，會待未來找到接班人分擔工作後，再考慮開分店，「嗰邊都十幾萬租，𠵱家又加一加租，變咗我哋好似幫業主打工。」



小紅書網紅店「天龍燒鵝」位於灣仔鵝頸橋一帶的分店早前結業。（OpenRice圖片）

「天龍燒鵝」老闆阿成拍片解釋因業主加租，故關閉靠近鵝頸橋的分店，只保留鄰修頓球場的本店。（小紅書影片截圖）

不少KOL及內地旅客到「天龍燒鵝」品嚐港式燒味。（OpenRice圖片）

小紅書網紅店「天龍燒鵝」主打明爐糖味，在灣仔軒尼詩道開設兩間地舖，首店毗鄰修頓球場，第二店則靠近鵝頸橋，佔地更逾1,000平方呎，兩店距離不足一公里。老闆阿成早於15歲已跟隨師傅學藝，從業20多年，曾在前米芝蓮二星餐廳擔任燒味部主管，如今自立門戶創業。

業主加租至10多萬 老闆：雖可賺薄利 但經營非常吃力

阿成上周在小紅書發布長達2分30秒的影片，宣布鵝頸橋分店已捱不住結業。他解釋由於該店業主加租，難以應付租金10多萬元，雖然仍然賺取薄利，但經營非常吃力，加上兩店距離相近，容易分散客流，經過商量後只好忍痛縮減業務，同時可削減租金及薪金等開支。

其實嗰度都賺到少少錢，不過就業主加租，嗰邊都十幾萬租，𠵱家又加一加租，變咗我哋好似幫業主打工。 天龍燒鵝老闆阿成

「天龍燒鵝」老闆阿成透露，店舖雖然仍然賺到薄利，但經營非常吃力，形容「好似幫業主打工」。（小紅書影片截圖）

小紅書網紅店「天龍燒鵝」主打明爐糖味。（OpenRice圖片）

找到接班人確保品質前不會考慮擴展業務

阿成又指，首店的佔地面積雖小，但可依靠外賣生意維生，強調寧願專注做好一間店，未來或在九龍區開分店。他並提到人手也是另一個問題，曾有員工突然在上班途中「劈炮」辭職，當時為了維持燒味供應，他需要乘搭巴士在兩店不斷遊走，因此找到接班人確保燒味的品質前，不會考慮擴展業務。