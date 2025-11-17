K Kwong認偷拍裙底｜團隊指鄺士山健康出現挑戰　冀予空間休養

化學博士鄺士山（K Kwong）涉嫌在2024年2月在港鐵大圍站扶手電梯偷拍女子裙底，案件周一（17日）在沙田裁判法院再提訊。鄺承認一項偷拍罪，署理主任裁判官鄭紀航把案押後至12月1日判刑，以候鄺的社會服務令及感化報告，鄺准以原有條件保釋。



K Kwong的社交平台於晚上發文稱，他近年健康出現挑戰，冀外界給予空間和時間，讓其安心休養。不過，文中未具體交代其健康情況。



K Kwong鄺士山承認在大圍站偷拍候判。（資料圖片）

貼文稱K Kwong正專心接受治療 暫時未能發表新文章

K Kwong的團隊周一晚上在社交平台發文，多謝市民一直以來對K Kwong的愛護和支持。「近年K Kwong嘅健康出現咗啲挑戰，佢而家正專心接受治療，努力康復中。2019到今日阿sir已經好攰，應該暫時寫唔到文，有都係之前寫落嘅文。」

貼文無提及偷拍案件 稱感謝讀者無限包容同體諒

文中指出，明白外界對其K Kwong的擔心，K Kwong本人亦非常感激每一位嘅鼓勵和關心。「喺呢段時間，希望大家可以俾佢多啲空間和時間，等佢安心休養。」文中又說，K Kwong團隊會繼續全情投入，肩負為港人服務的責任，「大家的支持是團隊前行最大動力，K Kwong團隊會一如以往，用心做好每一份工作，回應大家嘅信任」。文末再次感謝讀者無限包容同體諒。貼文沒有提及偷拍一案。

K Kwong鄺士山曾受訪介紹行山。（資料圖片／顏銘輝攝）

K Kwong鄺士山曾受訪介紹行山。（資料圖片／顏銘輝攝）

K Kwong團隊11月17日晚發貼文。(K Kwong Facebook截圖)

K Kwong周一在法院承認偷拍 警誡下曾稱「唔知咩情況影低」

報稱為退休人士的66歲K Kwong鄺士山，周一在法院承認一項非法拍攝或觀察私密部位罪。案情指出，他於2024年2月14日，在港鐵大圍站17號扶手電梯，偷拍女事主X的私密部位。鄺被捕後在警誡下稱：「唔知咩情況影低。」警方其後在鄺的手機找出10秒的涉案片段，事主認出她是片中人。