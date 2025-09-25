又打風｜颱風博羅依逼港　鋁窗風聲好驚嚇　K Kwong分享1秘招消除

颱風博羅依｜隨著樺加沙進一步遠離並減弱，香港天氣逐漸好轉，但市民也不能調以輕心，因一波未平，一波又起。據天文台路徑預測，另一熱帶氣旋博羅依將於周六（27日）進入本港800公里範圍內。經歷完樺加沙的洗禮，相信大家留在家中最怕莫過於鋁窗滲水和颯颯作響的風聲，若然遇著颱風在夜晚吹襲，更會影響睡眠。化學博士K Kwong日前就在Facebook發文，分享有效防止此情況的秘招。



颱風博羅依將於周六進入本港800公里範圍內。（天文台截圖）

颱風｜天文台料周末風勢較大 一連九日有雨

天文台預料，隨著熱帶氣旋樺加沙逐漸遠離並減弱，未來一兩日華南驟雨減少，天色好轉。同時，位於西北太平洋的熱帶氣旋博羅依會移向菲律賓中部，隨後橫過南海中南部，大致移向海南島以南海域。預料受中國東南沿岸的東北季候風及博羅依的共同影響，周末期間華南沿岸風勢較大。隨著高空反氣旋在下周逐漸增強，華南天色大致良好。

天文台預料，博羅依將於周六（27日）進入本港800公里範圍內。天文台九天天氣預報，明日至下周六（10月4日），本港料一連九日有驟雨，周六及周日高地間中吹6級風。

天文台九天天氣預報，明日至下周六，將一連九日有驟雨。（天文台截圖）

每逢打風落雨，家中鋁窗除了可能會滲水之外，若然風力強勁還會颯颯作響，在晚上來襲時更會影響睡眠。K Kwong就曾在颱風樺加沙吹襲期間於Facebook上發文，分享「鋁窗罅隙攝報紙」的方法來防風，不少網民更留言大讚是「好方法」。

該貼文指，大風的時候，鋁窗會「free free聲」或下雨時會滲水入屋，代表有縫隙。這時候可以將報紙「疊埋一條」攝在窗縫，只要確保可以關窗便可。此方法一來可以防止鋁窗震動導致玻璃震爆，二來可以防止雨水因風壓迫入屋。

不過，K Kwong亦指出，這個方法也有一些壞處，例如會減少了新鮮空氣從窗邊罅隙入屋；報紙沾濕後會「溶」，清理較為麻煩；以及家中可能沒有足夠報紙。其後K Kwong亦在貼文中解答網民，表示可以打開家中大門以便空氣流通。

化學博士K Kwong分享「鋁窗罅隙攝報紙」的方法來防風。（Facebook@K Kwong截圖）

貼文一出後，不少網民紛紛留言，大讚這個是「好方法」及「有理論」，也有一些網民表示，如果沒有報紙可以試試水電煤氣費單的信封、微波爐錫紙、米袋、包書膠、保鮮紙或膠袋等等，亦是有效防止滲水入屋的方法。

