今日新聞8分鐘｜新蒲崗大樹群鼠亂竄｜化學博士K Kwong偷拍裙底

慈雲山過路老婦買完餸被客貨車撞飛3米昏迷 52歲司機涉危駕被捕

今日（17日）上午10時01分，黃大仙慈雲山蒲崗村道及崇華街交界，一名老婦遭一輛客貨車撞倒，昏迷不醒。救援人員到場，將傷者送往伊利沙伯醫院搶救。警方初步調查後，以涉嫌危險駕駛導致他人身體受嚴重傷害拘捕52歲姓何男司機，他現正被扣留調查。

假結婚集團拍賣網招人 10萬酬勞作招徠 粵港聯合拘47人包括主腦

一個跨境假結婚犯罪集團，利用拍賣平台和即時通訊軟件，招攬香港居民與非本地居民進行假結婚獲利，更實行「佣金制」讓參與假結婚的人士招攬更多人參與，集團在兩年間安排了60多宗假結婚個案，涉款750萬元。招攬廣告中，成員以20歲以上女性及25歲以上男性為目標，聲稱可取得達10萬元酬勞，在對話中表示事成後付現金，並且「絕對安全」。

今（17日）入境處連同廣東省公安廳出入境管理總隊執行代號「閃刺2025」的執法行動，搜查兩個住宅單位，拘捕一對分別43歲及57歲的男女，相信為主腦和骨幹成員。整個行動共拘47人，相信成功瓦解該跨境假結婚犯罪集團。

2026年電費｜中電港燈淨電費降約2% 加基本電費分別3.2仙及5仙

2026年電費價格今日（18日）揭盅，中華電力公布2026年平均淨電費（基本電費加燃料調整費）比2025年下降2.6%，由每度電144.3仙下調至140.6仙；不過基本電費會上調3.2仙至每度電101.2仙（即1.012元)，燃料調整費隨著國際燃料價錢於今年下調6.9仙，至每度電39.4仙，是平均淨電費下降主因。以三人家庭計算，預計每個月少付10元。

香港電燈公布明年平均淨電費將下降2.2%，減少3.7仙，每度電降至163.3仙。由於需要更多長遠投資，例如更換老舊設備，故此明年基本電費上調5仙，增至127.9仙（1.279元），所以同樣是因燃料調整費下降，平均淨電費才錄得減幅。以一個月用電量275度的住宅客戶為例，明年1月的電費將為352.1元，較今年1月的362.2元，節省10.1元。

化學博士K Kwong鄺士山認大圍站偷拍裙底 案押後至12.1判刑

化學博士鄺士山（K Kwong）涉嫌在大圍站扶手電梯偷拍女子裙底，案件今（17 日）在沙田裁判法院再提訊，鄺承認一項偷拍罪，署理主任裁判官鄭紀航把案押後至12月1日判刑，以候鄺的社會服務令及感化報告，鄺准以原有條件保釋。

有片｜新蒲崗大樹群鼠亂竄變「老鼠樂園」 街坊：嚇到女仔嗌救命

新蒲崗一棵大樹驚淪「老鼠樂園」！有網民今日（17日）在Threads上載影片，顯示彩虹道8號對開「新蒲崗休憩處」的一棵大樹，驚現大量老鼠爬行及匿藏。《香港01》記者晚上到場觀察，同樣見到多隻老鼠在該棵大樹上落，不時在樹根的空隙間穿插走動，行動敏捷；亦有老鼠「眼仔碌碌」站在樹幹分支處短暫停留，或與其他老鼠「交頭接耳」後分別跑走。樹旁則放有兩個「鼠餌站」。

有附近食肆員工表示，自上月底開始發現該處有大批老鼠出沒，部分大如手掌，更會跟着人走，「嚇到啲女仔驚，嗌『救命』佢哋！」食物環境衞生署回覆《香港01》查詢表示，接獲投訴後今日派員到場視察，並向康文署人員提供防治鼠患技術建議。康文署則回覆，指該處並非鼠患黑點，署方亦過往亦未曾接獲投訴；休憩處最近一次防治蟲鼠日期於本月12日進行，康文署接獲查詢後，於本月17日已即時安排承辦商到場詳細檢查及滅鼠。

佔主教山官地搭竹棚事主現身 稱要建毛澤東館 地政總署指清拆令

再有人非法霸佔深水埗主教山官地僭建。有市民周日（16日）指山上正有人搭建有頂建築物，即使舉報也未獲處理。記者星期一（17日）到主教山附近山腳附近官地，除發現數年前已私設佛像位，後面一塊空地有搭竹棚工程，不過該處貼有地政總署的通知，寫有「未批租土地的情況在12月11日之前停止」，要求自行清拆。

「只係為人民服務，我覺得係無問題！」自稱是搭棚計劃負責人的芳姐感到無奈，辯稱當時正與眾街坊興建一座「毛澤東文化館」，卻引起爭論。但她強調出發點非為私利，而是為弘揚文化、騰地讓藝術者舉辦各類型工作坊。

華官員雙手插袋送客 官媒發日本官員離開外交部片段：低頭聽講話

中日關係緊張之際，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰11月17日抵達北京，18日中國外交部亞洲司司長劉勁松與其會面。

當日下午2時左右，金井正彰一行離開中國外交部。央視旗下新媒體「玉淵譚天」發布當時的照片及影片，形容為「日本官員低頭聽中方講話」。

極光美景罕見席捲全球 夜空一片絢麗多彩 多國民眾飽眼福｜多圖

一場罕見的G4級地磁風暴近日席捲全球，從美國至奧地利、英國、愛爾蘭、波蘭等歐洲多國，還有澳洲、日本北海道等多地同樣引發出壯觀極光現象，出現一片絢爛色彩。