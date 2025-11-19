兩男扮顧客劫錶行　認搶劫罪等罪分別判囚6年8月及5年

兩名劫匪約於1個月內，連環持刀行劫。他們先在一楝工業大廈的後樓梯，搶劫一名男子的勞力士手錶和現金等。兩人其後假扮顧客，到旺角一間錶舖行劫，劫去9隻勞力士手錶和約40萬元現金，合共180萬元。警方其後拘捕被指為主腦的劫匪，當時他手上戴上打劫錶舖所得的手錶，價值29.2萬元。兩人今(19日)在高等法院承認搶劫等罪，法官黎婉姫判刑時指，兩名劫匪在案中持刀犯案，而且案中大部份贓物都未能起回，判處案中主腦監禁6年8個月，同案另一劫匪則被判監禁5年。



兩名被告：阮梓博(29歲，侍應)和巫頌賢(27歲，運輸工人)，同承認兩項搶劫罪，首被告另承認一項襲警罪。

兩名被告在高等法院認搶劫等罪判囚。(黃浩謙攝)

首被告是案中首腦

法官判刑時指，首被告為案中主腦，策劃兩宗劫案，並向次被告提供行劫時使用的刀。法官又指，兩案的事主同遭威脅，其中錶舖劫案的事主，不但無故被次被告拳打，其手指亦遭割傷流血。法官最終判首被告監禁6年8個月，並判次被告監禁5年。

後樓梯搶去男子勞力士錶

案情指，首被告於2022年12月11日，開車接載次被告到新蒲崗。首被告在車尾箱取出兩把刀，並帶次被告到佳工力業大廈的10樓的後樓梯。其後，兩人在該層的大堂向一名男子亮刀，並把他帶到後樓梯，劫去他的一隻勞力士錶、手機和現金，然後逃去。

扮顧客稱兩3隻錶感興趣

另一宗劫案發於2023年1月12日，首被告於下午3時許，到旺角彌敦道總統商業大廈一間錶舖，表示對某3隻手錶有興趣。店東回應指其中一隻錶稍後才送到店內，著對方屆時再光臨。

回店亮刀搶劫多錶

首次被告於下午5時許，假扮顧客到該店。店東取出兩隻勞力士手錶，讓兩被告查看。惟次被告隨即取出牛肉刀指向店東，聲稱行劫。連同店東取出的兩隻名錶，首被告共搶去合共9名勞力士手錶，總值逾140萬元。此外，首被告也劫去約40萬元現金、店東的兩部手機和其背包等。

在行劫期間，次被告曾拳打店東的額頭。此外，店東一度未能找到自己的手機，次被告用刀割傷他的右手無名指。

首被告被截時拳打警員

於同月14日，首被告在旺角一條後巷被警員拘捕。他掙扎期間，拳打警員的右眼，最終被制服。被告被帶返警署搜查，警員發現首被告手上戴上一隻價值29.2萬元的勞力士手錶，並檢獲約11萬元現金。他被捕後承認該手錶和現金，都是打劫錶舖所得。

次被告則於同月18日在法律代表陪同下，帶同10萬元的被劫款項向警方自首。

案件編號：HCCC294/2025