全運會｜港隊男子花劍團奪金 羅淑佩、何永賢等多位局長現場見證
撰文：蕭通
出版：更新：
港隊周三（19日）在全運會奪得男子花劍團體金牌，文化體育及旅遊局局長羅淑佩向隊員張家朗、蔡俊彥、梁千雨和吳諾弘予以祝賀，形容他們在比賽中發揮超卓水準。房屋局局長何永賢也在社交平台發文，稱最近行程排得密密麻麻，但再忙碌也要抽時間去啟德體育園，為香港劍擊隊打氣加油，並於場內遇上羅淑佩、保安局局長鄧炳強等多位局長和特首辦主任葉文娟，齊齊做最佳啦啦隊。
羅淑佩：盡顯香港運動員能力 奪金實至名歸
羅淑佩表示，男子花劍團在比賽中發揮超卓水準，張家朗、蔡俊彥、梁千雨和吳諾弘盡顯香港運動員的能力、士氣和信心，奪得金牌實至名歸，並在香港主場觀眾的支持下踏上頒獎台的最高一級。能夠於現場與眾多香港支持者一同見證他們獲得最終勝利，她感到十分自豪。
她亦祝賀同日獲得網球男子單打銅牌的黃澤林，並祝願香港健兒在餘下賽事努力爭取佳績，為港爭光，亦希望市民繼續為他們打氣。
何永賢：每一劍都打出堅毅與靈活
何永賢則表示，在場內與多位局長用盡氣力大叫「港隊加油」，很激動可以在現場見證香港劍擊隊奪得史上首面全運會金牌。她形容，港隊在男子花劍團體賽決賽對戰福建隊絲毫沒有鬆懈，面對曾戰勝自己的對手，也以超強的心理素質，適時調整戰術，每一劍都打出香港的堅毅與靈活，最終以45：34取勝，再為香港劍擊隊記下彪炳戰績。她除祝賀香港男子花劍隊，也感謝福建隊為觀眾帶來一場精彩對戰。
港隊至今在十五運會帆船、自行車、網球、游泳、橄欖球、鐵人三項和擊劍賽事中，共取得9金2銀8銅，共19面獎牌。根據「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，奪得團體金牌的花劍男團將獲150萬港元獎金，奪得個人銅牌的黃澤林將獲15萬港元。
全運會．乒乓球︱陳夢隔空再贏孫穎莎 女團決賽領山東勝河北奪金全運會．田徑︱16歲小將陳妤頡包辦短跑兩金 天才少女成新女飛人全運會男子花劍團體港隊奪金 教練Greg感言：梁千雨吳諾弘世界級全運會2025｜港隊男花封王證團隊成長 互相補位齊登最高一級全運會．網球︱黃澤林男單奪銅：已盡力，希望下次攞到銀牌或金牌