個別學校獲鼓勵選舉翌日辦活動留人　教局：假期不等於停運可善用

有中學校長表示，政府早前已討論毋須取消學校的選舉翌日假期，所以不會臨急特意在假期安排活動配合，「你話會唔會引起啲人走去旅行，咁老實講呢個係政府當時造成，咁都無辦法，學校唔會再去為咗留低啲人去搞個活動。」



立法會換屆選舉將於12月7日舉行。圖為選舉宣傳海報。（資料圖片／廖雁雄攝）

教局：與其他學校假一樣 可靈活善用安排活動

立法會換屆選舉將於12月7日舉行。當日不少學校被徵作投票站，故12月8日，即投票日翌日列為全港學校假期，學生無須到校上課。據悉，有個別學校近日接獲教育局訊息，鼓勵於選舉翌日安排學生留港活動，相信是為免家長趁3日學校假帶子女離港外遊，影響投票率。

教育局回覆查詢表示，選舉日前的星期六及翌日的學校假期與其他學校假期一樣，「並不等於學校停止運作，在常規面授課堂學習之外，學校在可行情況下，可按學生的學習進度及因應校本情況，靈活善用相關時間安排活動」，大前提是要與各持份者充分溝通，以學生學習利益為依歸。

創知中學校長黃晶榕（資料圖片/黃寶瑩攝）

創知中學校長：不會臨時臨急辦活動 以宣傳教育方式推動投票

創知中學校長黃晶榕表示，校方暫未有收到鼓勵學校於投票日翌日辦活動的通知，不打算特意舉辦活動，「唔會臨時臨急咁樣突然間去搞個活動，除非本身安排咗」。

有意見指，連同選舉翌日，學生可享3天假期，擔心家長會帶他們離港旅遊，影響投票率。他認為，早期已有倡議，提出沒有被徵用作投票站的學校不用停課，惟致策未有改變，「既然都安排咗，你話會唔會引起啲人走去旅行，咁老實講呢個係政府當時造成，咁都無辦法，學校唔會再去為咗留低啲人去搞個活動。」

他提到，校方有以宣傳教育角度出發，在早會時介紹選舉制度，推動學生或家長投票。