太古城食水黑點｜黃恩諾帶隊家訪派員修熱水爐　住戶：可安心沖涼

太古城第四期及第五期共14座大廈食水上周六（15日）起出現黑色瀝青顆粒，水務署陸續清洗受影響大廈的水箱，並設服務站，讓居民登記上門服務。惟至昨日（19日），有住戶反映熱水爐疑被黑點塞壞，無法使用熱水，無奈要煲水洗澡。



其中居於安盛台興安閣的歐陽先生是受影響住戶，他向《香港01》表示，今早（20日）水務署安排了高級水務督察及維修人員到戶維修，熱水爐已可以正常使用，並稱擾攘多日後，今晚終於可以「安心沖涼」，對署方安排感到滿意。他又透露，水務署署長黃恩諾下午登門家訪，向他解釋今次事件原因，又承諾會優先跟進長者戶，確保他們在寒冷天氣下有熱水可用。



太古城第四期及第五期共14座大廈食水上周六起出現黑色瀝青顆粒，水務署署長黃恩諾今日下午到太古城興安閣住戶歐陽先生家訪。（受訪者提供）

有水務署高級督察上門到歐陽先生的單位拆開熱水爐檢查及監督維修。（受訪者提供）

經過今日維修，現時熱水爐已可正常使用。（受訪者提供）

安盛台興安閣住戶歐陽先生昨日向《香港01》表示，稱即使水務署清洗大廈水箱，水務署亦曾上門維修，但單位熱水爐仍被黑點阻塞，無法使用熱水，要自行靠煲熱水洗澡，屋苑不少長者亦遇到同樣問題。

歐陽先生表示，今早有水務署高級督察上門，親自拆開熱水爐檢查及監督維修，由早上9時半逗留至下午一時多，現時熱水爐已可正常使用，對署方安排感到滿意。

署長黃恩諾帶隊家訪 稱已更換濾網 需時間排走所有黑點

他又透露，水務署署長黃恩諾下午登門家訪約15分鐘，了解他的情況。他引述黃恩諾指，今次食水出現黑色瀝青顆粒，是因為大廈附近的水管開始老化需要更換，其間有水管內的瀝青被揚起，署方已更換瀘網，相信問題很快解決。現時食水中的黑點雖已大幅減少，但仍有少量存在，黃恩諾稱需要時間才可排走所有黑點。

歐陽先生又反映屋苑內的長者有同樣問題，黃恩諾則承諾會盡量優先處理，又提到署方會留意獨居等無通報長者的情況，想方法主動聯絡他們。歐陽先生形容，黃恩諾登門期間有禮、親民，又指笑言擾攘多日後，今晚終於可以「安心沖涼」。