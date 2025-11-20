中學「三層應急機制」12.1起恆常化　擴展小四至小六試行9個月

近年學童自殺個案持續上升，令社會關注兒童精神健康問題，今年《施政報告》提出，在中學實施的「三層應急機制」恆常化，並擴展至小學四至六年級試行。教育局今日（20日）向全港中小學發通告公布，機制於下月1日起在中學落實恆常化，同日擴展至高小試行9個月，至明年8月31日止，機制模式與中學大致相同。



中學實施的「三層應急機制」12月會落實恆常化，並擴展至在小學四年級至六年級試行。（資料圖片）

政府自2023年12月起在全港中學推行「三層應急機制」，去年11月宣布延續該機制至今年12月底，並在新一份《施政報告》宣布，於2025/26學年在中學恆常實施三層應急機制，以及擴展至在小四至小六年級試行，協助中小學及早識別和加強支援有需要的學生。

教育局今日公布，「三層應急機制」將於12月1日起於中學恆常化，高小試行期則為12月1日至明年8月31日。高小機制內容與中學大致相同，第一層為學校自行識別，以及由輔導人員跟進出現精神健康較脆弱甚至有自殺訊號的學生；第二層由社會福利署安排「校外支援網絡」，短期內支援校內有較高自殺風險的學生；第三層是學校向醫管局轉介由高自殺風險的學生，接受精神科門診服務。

政府會在年底完成制訂「精神健康分層護理模式」。（資料圖片）

教育局在通告中指出，醫管局已設立一條專為校長而設的電話諮詢熱線。政府會密切留意機制運作，與業界保持溝通，適時檢視有關安排。

為幫助小學校長了解三層應急機制的運作，教育局聯同醫衞局、醫管局及社署於11月24日、即下周一舉辦「以學校為本的《三層應急機制》簡介會」，有興趣的中學校長亦可參加。