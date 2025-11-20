今日新聞8分鐘｜星部長笑港隊及球迷白痴｜貨車轉彎男子跌出馬路

車CAM直擊︱西貢公路男童衝出馬路險被撞 發帖者籲：拖實小朋友

網上流傳一條驚險車CAM影片。從影片可見，當時車輛沿西貢翠塘路右轉出西貢公路，一名男童突然衝出馬路並欲跑至安全島，嚇得司機立即響咹並剎車，狀甚驚險。幸車輛及時剎停，未有撞向男童釀成意外。男童回過神來便折返行人路，一名外傭亦隨即將他帶回行人路，影片到此結束。

炒散群組聘人在立法會選舉投票 需交身份證 私隱署籲勿隨便提供

12月7日立法會選舉在即，《香港01》發現有「炒散」招聘群組提供每人150元報酬，要求應徵者於12月7日投票，並表明只需投票便可收錢，沒指明投給哪名候選人。應徵者要先留下姓名、身份證及住址等個人資料，投票後要在票站外自拍作證明。

招聘的公司為「iCreate Marketing」，職員稱該招聘是受客戶委託找十幾人，透露有其他公司都接了這類工作，並承認會將收集的個人資料交予客戶。

廉署稱若活動純粹推廣選舉，沒有誘使選民在選舉中投票或不投票予某或某些候選人，選舉條例沒有施加限制。選舉事務處稱若發現有違法情況，會轉介執法部門跟進。私隱專員公署提醒市民應先了解收集資料目的及留意相關訊息的真確性。

車Cam｜元朗貨車轉彎 男子從車斗跌出馬路 網民：轉彎有落？

社交平台流傳一段30秒的車Cam片段，拍攝到昨日（19日）上午10時55分一名男子從行駛中的貨車跌出馬路的過程，場面非常驚險，幸好男子並無大礙。片段引起網民議論紛紛，有人認為男子並無扣好安全帶，亦有人質疑車斗的門未有妥善關上。

新加坡部長更衣室慶祝贏波笑港隊及球迷是白痴 事後急道歉｜有片

亞洲盃外圍賽第三圈C組最關鍵一戰，香港對新加坡11月18日（周二）在啟德主場館上演，儘管港隊上半場曾領先1:0，但下半場連失兩球，最終以1:2飲恨。從網上流傳的一段影片可見，新加坡文化、社區及青年部代理部長梁振偉賽後在更衣室與新加坡隊慶祝時表示：「所有（香港）球迷都是一群白痴，球員們也踢得像白痴一樣。但你們就踢得像雄獅一樣。」梁振偉事後已就言論致歉。

內地女子涉假學歷申一家5口來港 將爭議申請表筆跡 明年3月審

內地女子涉虛報持澳洲大學的學士學歷，並串謀「孫先生」詐騙入境處以申請「高才通」讓她一家5口來港。她被控1項串謀詐騙罪，案件今（20日）於沙田裁判法院再訊。被告擬不認罪，透露將爭議口頭招認，並傳召筆跡專家就「高才通」申請表筆跡事宜作供。署理主任裁判官鄭紀航把案件定於明年3月18日開審，審期3天，正式答辯及審前覆核定在2月25日，被告續准保釋。

中國押後中日韓文化部長會議 外交部：舉辦有關會議條件暫不具備

韓國文化部11月20日表示，中國通知韓方，決定押後原定本月舉行的中日韓文化部長會議。中國外交部發言人同日較後時間稱，日本領導人公然發表極其錯誤的涉台言論，傷害中國人民感情，舉辦中日韓有關會議的條件暫不具備。

日本大阪女子被困火場 受驚下一腳將消防員踢落雲梯｜有片

據日媒報道，11月14日上午，大阪市東淀川區一棟公寓大樓發生火警，一名居住在起火公寓的女子受輕傷。從網上的一段影片可見，該名女子跳上陽台的圍欄上，隔壁的單位正傳出熊熊烈火，消防員嘗試爬雲梯向她施以援手。女子不斷驚叫，在情急之下竟然將一名消防員從雲梯踢到地面上。

有片｜宇樹機械人表演時跌倒引熱議 網民讚真實：證明已趨於AI化

近日，有博主分享宇樹科技機械人表演時意外跌倒的影片，引起網民熱議。有人認為，機械人一直嘗試往後退來穩住重心，證明已愈來愈趨於AI化。