涉詐騙富衛、永明半億佣金　其中6傀儡保險代理被判囚12至21個月

17人在2016年至2020年涉組「傀儡保險代理」團隊，向永明金融及富衛兩間保險公司，訛稱經手處理近478份保單，騙取保險公司共約5,200萬元佣金，遭廉政公署起訴。案中主犯及10名傀儡保險代理早前認罪，判囚最高46個月。同案餘下六名被告今日(21日）在區域法院被判入獄12至21個月。



法官林偉權於判刑時指斥各被告未能恪守保險代理應有的操守，受主犯利誘而犯下本案的串謀詐騙及串謀洗黑錢罪行。



17人在2016年至2020年涉組「傀儡保險代理」團隊，向永明金融及富衛兩間保險公司，訛稱經手處理近478份保單，騙取保險公司共約5,200萬元佣金，遭廉政公署起訴。（資料圖片）

六名今日判刑的被告年齡介乎25至39歲，案發時分別報稱富衛人壽保險(百慕達)有限公司(富衛)或香港永明金融有限公司(香港永明)保險代理。當中梁紫穎、毛詠嫻及胡健良早前承認控罪，而羅雅穎、顏梓定及江梓瑩則經審訊後被定罪。

本案17名被告涉及共20項罪名，即兩項串謀詐騙，違反普通法；及18項串謀「洗黑錢罪」。案中主犯盧彥樺，案發時為富衛分行經理，早前承認上述20項罪名，被判監46個月；其餘10名認罪的涉案傀儡保險代理，早前分別被判入獄11個月至22個月。

廉署早前接獲有關傀儡保險代理的貪污投訴遂展開調查，發現盧彥樺於2016年2月至2020年11月期間，招攬包括同案被告在內多名人士，分別加入香港永明及富衛。盧彥樺向部分人士表示，他們為傀儡保險代理，入職後無須招納客戶。

廉署調查發現，盧彥樺串謀涉案富衛保險代理，訛稱由盧彥樺招攬入職富衛的保險代理，分別是272份保單申請的經手代理。此外，盧彥樺又串謀同案被告，即香港永明時任分區經理郭潤芳，以及涉案香港永明保險代理，訛稱由盧彥樺招攬加入香港永明的保險代理，分別是206份保單申請的經手代理。

涉及478份申保單請 騙取佣金共逾5100萬

香港永明及富衛其後批准該478份申請，並分別向盧彥樺團隊和郭潤芳團隊支付佣金、獎金、花紅及津貼共逾2,200萬元及共逾2,900萬元。廉署調查又發現，該478份保單申請主要涉及高佣金保險產品，大部分保單最終「斷供」並告失效。

案情又透露，盧彥樺要求傀儡保險代理收取該兩間保險公司發放的佣金等款項後，向她退還大部分金額。涉案人士其後透過23個銀行戶口，清洗涉及上述勾當的犯罪得益共約4,700萬元。用作收取上述佣金等款項的銀行戶口，事實上由盧彥樺操控。

法官林偉權於判刑時指斥各被告未能恪守保險代理應有的操守，受主犯利誘而犯下本案的串謀詐騙及串謀洗黑錢罪行，判處監禁12至21個月。