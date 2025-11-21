圖免試換香港駕照　8巴漢涉用假巴國車牌　其中2人認詐騙還柙候判

廉政公署本周落案起訴8名巴基斯坦男子，控告他們涉嫌訛稱持巴基斯坦駕駛執照，詐騙運輸署批准他們毋須通過本地駕駛考試，獲直接簽發香港駕駛執照。其中兩名被告今日（21日）在東區裁判法院承認控罪，裁判官屈麗雯將案件押後至12月5日判刑，以待索取背景報告，其間二人還柙懲教署看管。



廉政公署本周落案起訴八名男子，控告他們涉嫌訛稱持有認可國家的駕駛執照，詐騙運輸署批准他們無須通過本地駕駛考試，獲直接簽發香港駕駛執照。（資料圖片）

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現8名外籍男子涉嫌訛稱持有認可國家的駕駛執照，詐騙運輸署批准他們毋須通過本地駕駛考試，獲直接簽發香港駕駛執照。

其中兩名被告27歲Ong Jomari Perfinan及47歲Ahmed Waseem，各承認一項串謀詐騙罪名，違反普通法。案情透露，兩名被告均曾參加運輸署的駕駛執照考試，惟未能通過。二人其後以其持有的巴基斯坦駕駛執照，向運輸署申請免試簽發香港正式駕駛執照，誘使運輸署向他們批出駕駛執照。惟廉署調查發現，巴基斯坦運輸署根本沒有簽發二人所持有的巴基斯坦駕駛執照。

另外六名被告Ibrahim Muhammad、Khan Usman、Khan Mushed、Singh Dawinder Dip、Falaq-Sher及Basmer Hatim Hassan Awadh，年齡介乎21歲至28歲，各被控一項串謀詐騙罪名。他們今日分案在東區裁判法院應訊，六人尚未答辯，案件分別押後至明年1月14日至2月6日期間再訊，各人獲准保釋。