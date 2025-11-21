社署明年中跨境發放援助金　廣東及福建合資格長者可內地帳戶取錢

勞工及福利局今日（21日）公布，社會福利署分別與中銀香港和中國工商銀行（亞洲）簽署合作備忘錄，兩間銀行將推出新服務，讓在粵閩兩省養老的香港社會保障受惠長者跨境取得援助金，即綜援金，長者生活津貼和高齡津貼，可選擇由社署直接匯入他們在中國銀行和中國工商銀行的內地帳戶。新服務預計於明年年中正式推出，社署會適時公布進一步詳情。



目前香港社會保障受惠長者在廣東省及福建省養老，可申領政府的可攜現金援助，包括長者廣東及福建省養老計劃的綜援金，以及公共福利金計劃之廣東計劃和福建計劃的長者生活津貼和高齡津貼。

兩銀行明年中推新服務 由社署直接匯援助金至內地帳戶

上述現金援助由社署存入長者的香港銀行帳戶，為進一步便利有關長者，社署與中銀香港及中國工商銀行（亞洲）簽署合作備忘錄，確立合作推展跨境發放可攜現金援助的安排。

兩間銀行將推出新服務，讓在粵閩兩省養老的香港社會保障受惠長者，選擇由社署直接匯入他們在中國銀行和中國工商銀行的內地帳戶。新服務預計於明年年中正式推出，社署會適時公布進一步詳情。

社會福利署11月21日分別與中銀香港和中國工商銀行（亞洲）簽署合作備忘錄，推展跨境發放可攜現金援助的安排。圖示勞福局局長孫玉菡在簽署儀式上致辭。（政府新聞處圖片）

孫玉菡︰落實今年施政報告便利在粵閩兩省養老的香港長者

勞工及福利局局長孫玉菡致辭時表示，很高興社署與兩間重要的銀行合作，推出跨境發放可攜現金援助的全新安排，落實2025年《施政報告》的措施，便利在粵閩兩省養老的香港長者。

孫玉菡表示，衷心感謝兩間銀行以企業社會責任推進此跨境項目，在專業服務及資源方面全力支持。他並感謝金管局的大力推動，與銀行業界和內地監管當局緊密協調，促成新服務順利推出。

今日的合作備忘錄，由社署署長杜永恒、中銀香港個人金融產品部總經理周國昌、中國工商銀行（亞洲）機構業務部總經理殷勤軍共同簽署。勞福局局長孫玉菡、金管局副總裁陳維民、中銀香港副董事長兼總裁孫煜和中國工商銀行（亞洲）董事長兼執行董事劉亞干在旁見證。