暫托服務使用率低　社署促簡化申請程序　如未改善會發警告

申訴專員公署早前主動調查社署長者及殘疾人士暫託服務單位，發現服務單位使用率長期偏低，亦有服務單位涉嫌自設關卡「揀客」，及要求申請人事先自費進行額外的醫療檢查等，表現令人非常失望。



社署助理署長（康復及醫務社會服務）吳偉龍今早（10日）在電台節目指，已接納及會跟進申訴專員公署建議，並已提醒服務單位簡化申請程序，和盡快協助申請者。他續指，服務單位並不需要與申請人事先會面、評估及自費做身體檢查，如發現會提醒，若服務單位未有改善便會給予警告。



申訴專員公署早前主動調查社署長者及殘疾人士暫託服務單位，發現服務單位使用率長期偏低，亦有服務單位涉嫌自設關卡「揀客」，及要求申請人事先自費進行額外的醫療檢查等。（資料圖片）

暫託屬備用性質 需求難預測

吳偉龍在港台節目《千禧年代》中表示，暫托服務單位處理申請過程有不足，社署接納及會跟進申訴專員公署的建議。

他指出暫托服務性質與長期住宿不同，屬於備用性質，而且需求較難預測，變化大，如服務單位滿額便無法安排入住。吳偉龍表示，暫托服務過去有發揮作用，如早前有大廈停電、超強颱風及發現戰時炸彈時，有長者及殘疾人士使用暫托服務。

他續指，現時社署對暫托服務單使用率的計算方法可能有需要修改，實際使用率有被低估；10月已重新調配宿位，令每區分布更平均。

申訴專員陳積志10月9日公布有關政府支援長者及殘疾人士照顧者暫託服務的主動調查報告。（廖雁雄攝）

申訴專員公署調查發現，有服務單位要求申請人入住前先攸家訪、評估身體及精神狀況，及要求自費接受身體檢查，如驗肺及驗尿等。吳偉龍稱已提醒服務單位再簡化申請程序，及盡快處理申請。

他又估計有單位將暫托服務及長期住宿性質混淆，相信不是有心刁難申請者，只是想了解更多申請者的狀況。吳偉龍續指，使用暫托服務不需要事先會面，以免加重照顧者壓力。

他又指，社署只要求申請者接受基本醫學檢查，如是否有吞嚥困難，或藥物敏感等，驗尿等屬不必要；要求申請者自費接受身體檢查及事前會面等是不容許的，如有發現會提醒有關服務單位，如未有改善則會警告。

申訴專員公署早前主動調查社署長者及殘疾人士暫託服務單位，發現服務單位使用率長期偏低，亦有服務單位涉嫌自設關卡「揀客」，及要求申請人事先自費進行額外的醫療檢查等。（資料圖片）

此外，調查亦指有43%服務單位在網上顯示有空缺，但當申請者查詢時又獲告知話沒有空缺，吳偉龍認為是由資料更新不及或溝通問題所致，暫時沒有發現涉虛報情況。他又指，社署會電話抽樣，及進行無預約探訪，來監督暫托服務單位。

申訴專員公署早前主動調查社署長者及殘疾人士暫託服務單位，發現服務單位使用率長期偏低，亦有服務單位涉嫌自設關卡「揀客」，及要求申請人事先自費進行額外的醫療檢查等。（資料圖片）

業界：暫託是收入來源 如使用率低會被減宿位

香港安老服務協會主席魏仕成在同一節目上指，使用率低會影響服務單位，暫托服務是院舍其中一個收入來源之一，如使用率低會被社署裁減宿位等。他表示暫托服務使用者是業界的客源之一，「都幾珍惜」。而服務單位使用率視乎分布，現時地區分布並不平均，因此有高低之差。

他又指，院舍如想了解申請者的情況，通常會與申請者家人溝通，如身體或精神狀態等，不一定要事先會面，若很有需要，亦可利用科技網上會面。他又指，一般會希望了申請者是否有暴力傾向，或是否穿著束衣等，但甚少拒絕申請者入住。

申訴專員公署早前主動調查社署長者及殘疾人士暫託服務單位，發現服務單位使用率長期偏低，亦有服務單位涉嫌自設關卡「揀客」，及要求申請人事先自費進行額外的醫療檢查等。（Getty Images）

空缺數字「冇得呃」 每日要向社署上報

身體檢查方面，魏仕成指申請者多由醫院轉交，因此入住前已沒有傳染病，而社署一般容許服務單位在申請者入住後三天內才為他們進行體檢。他亦說，一般沒有需要要求申請者自費接受體檢，可能有前線人員誤會暫托宿位及長期宿位的要求及分別。

至於有服務單位疑虛報沒有空缺，他認為是否有空缺「冇得呃」，因每天都要向社署上報空缺數目。不過，有時可能情況太趕急，申請者需在極短時間內入住，服務單位未必能及時準備好床位等。魏仕成認為如社署改善了系統，申請者便可更了解服務單位的宿位供應情況。