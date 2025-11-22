全運會｜楊德強相信香港「交出合格試卷」　運動員成績值港人驕傲

第十五屆全運會周五（21日）閉幕，全國運動會統籌辦公室主任楊德強今日（22日）在電台節目中表示，全運會規模相當大，是中央給予的任務，國家體育總局認同本港工作，相信在統籌組織和運動員表現方面都交出了「合格的試卷」，香港運動員整體成績值得香港人驕傲。



第十五屆全運會統籌辦公室主任楊德強今日（22日）在電台節目中表示，全運會是中央給予的任務，而香港作為主辦，在統計組織和運動員表現方面都交出了「合格的試卷」（資料圖片/鄭子峰攝）

楊德強在商台節目《政經星期六》說，全運會是中央給予的任務，國家體育總局認同香港的工作。而香港選擇舉辦的比賽項目均經過詳細考慮，該些項目均是香港以往取得良好成績和具競爭力的項目。

他強調，啟德體藝館在短短24小時內成功由手球場地轉換為劍擊場地，展現了運用場地的靈活性。全運會不少比賽主場氣氛熱烈，楊德強指事後與運動員和教練交流時，他們都對安排表示滿意。

全運會香港隊獎牌｜男子七人欖球隊奪得第四金。（資料圖片；廖雁雄攝）

全運會香港隊獎牌｜李思穎在全能賽奪得今屆全運第三金。（趙子晉攝）

全運會2025香港隊獎牌｜佘繕妡奪得女子重劍個人賽銅牌。（資料圖片；廖雁雄攝）

關於跨境公路單車賽項目，楊德強指賽事涉及香港、珠海及澳門，雖然組織上有挑戰，但相信這樣的經驗會促進未來的可持續發展，計劃定期舉辦類似活動以擴大參與人數。

售出約17萬張門票 佔總門票數45%

本屆全運會有8個競賽項目在香港舉辦，售出約17萬張門票，佔總門票數的45%。楊德強表示，周末的票務銷售率超過90%，而平日的賽事則盡量安排在下午或黃昏時段進行，以迎合觀眾的需求。

全運會2025香港隊獎牌｜何思朗奪得男子佩劍個人賽銀牌。（資料圖片；廖雁雄攝）

全運會香港隊獎牌｜李思穎及梁穎儀奪得女子麥迪遜賽金牌。（資料圖片；趙子晉攝）

此外，楊德強還提到，為確保運動員的住宿安排、食品安全及抽查藥檢等工作，均經過嚴格的招標程序，並未發現任何違規事件，整體檢測相當順利。