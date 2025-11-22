全運會｜楊德強相信香港「交出合格試卷」 運動員成績值港人驕傲
撰文：吳美松
出版：更新：
第十五屆全運會周五（21日）閉幕，全國運動會統籌辦公室主任楊德強今日（22日）在電台節目中表示，全運會規模相當大，是中央給予的任務，國家體育總局認同本港工作，相信在統籌組織和運動員表現方面都交出了「合格的試卷」，香港運動員整體成績值得香港人驕傲。
楊德強在商台節目《政經星期六》說，全運會是中央給予的任務，國家體育總局認同香港的工作。而香港選擇舉辦的比賽項目均經過詳細考慮，該些項目均是香港以往取得良好成績和具競爭力的項目。
他強調，啟德體藝館在短短24小時內成功由手球場地轉換為劍擊場地，展現了運用場地的靈活性。全運會不少比賽主場氣氛熱烈，楊德強指事後與運動員和教練交流時，他們都對安排表示滿意。
關於跨境公路單車賽項目，楊德強指賽事涉及香港、珠海及澳門，雖然組織上有挑戰，但相信這樣的經驗會促進未來的可持續發展，計劃定期舉辦類似活動以擴大參與人數。
售出約17萬張門票 佔總門票數45%
本屆全運會有8個競賽項目在香港舉辦，售出約17萬張門票，佔總門票數的45%。楊德強表示，周末的票務銷售率超過90%，而平日的賽事則盡量安排在下午或黃昏時段進行，以迎合觀眾的需求。
此外，楊德強還提到，為確保運動員的住宿安排、食品安全及抽查藥檢等工作，均經過嚴格的招標程序，並未發現任何違規事件，整體檢測相當順利。
全運會閉幕式｜深圳舉行首以海濱實景作舞台 杜凱琹任港隊持旗手全運會︱羅淑佩為黃澤林掛上銅牌 廖長江為U22男籃頒獎全運會｜香港賽區所有項目完成 港隊本屆奪9金2銀8銅歷來最佳全運會2025｜劉昊峯臨危入替守尾門 惜敗仍增信心：心臟要更大全運會2025｜劍擊港隊獲零的突破 鄭兆康總教練冀未來點點開花全運會2025｜港隊男重飲恨無緣四強 女花負重慶止步全運會︱俞雅欣跳遠決賽受重創 發文報平安：肌肉拉傷，肌腱完好全運會｜港隊男子花劍團奪金 羅淑佩、何永賢等多位局長現場見證全運會2025｜港隊男花封王證團隊成長 互相補位齊登最高一級全運會男子花劍團體港隊奪金 教練Greg感言：梁千雨吳諾弘世界級全運會．田徑︱16歲小將陳妤頡包辦短跑兩金 天才少女成新女飛人全運會．網球︱黃澤林男單奪銅：已盡力，希望下次攞到銀牌或金牌全運會｜男子花劍隊奪得香港第九金 團體賽輾壓福建封王創歷史全運會．網球︱黃澤林男單4強激戰3盤負吳易昺 為香港隊添銅牌