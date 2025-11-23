香港街馬｜全馬半馬覆蓋未通車中九龍繞道　跑手：多斜路跑極未完

由社會企業「全城街馬」主辦、嘉里建設冠名贊助的「嘉里香港街馬2025」慈善跑於今日（23日）早上舉行，吸引近二萬名跑手參與。其中半馬及全馬賽事由東區走廊近東岸公園起步，壓軸賽道為尚未通車的中九龍繞道（油麻地段），以油麻地交匯處為終點。



上午7時多，半馬跑手陸續衝線，冠軍Fletcher指，自己是第一個跑過中九龍繞道隧道的人，感到「幾有型」。多名跑手指中九龍繞道落斜後再有約兩公里純攀升，較為辛苦。全馬賽事則發生小插曲，大會未能捕捉首名跑手衝線一刻，需要多次「補拍」鏡頭。該名全馬冠軍跑手亦認為賽道多斜路，難度高，形容「跑極未完」。



香港街馬半馬及全馬賽事由東區走廊近東岸公園起步，壓軸賽道為尚未通車的中九龍繞道（油麻地段），以油麻地交匯處為終點。（廖雁雄攝）

香港街馬半馬及全馬賽事由東區走廊近東岸公園起步，壓軸賽道為尚未通車的中九龍繞道（油麻地段），以油麻地交匯處為終點。（廖雁雄攝）

香港街馬半馬及全馬賽事由東區走廊近東岸公園起步，壓軸賽道為尚未通車的中九龍繞道（油麻地段），以油麻地交匯處為終點。（廖雁雄攝）

活動設全馬、半馬、十公里及領袖跑等多個賽事。其中，全馬於上午5時15分在東區走廊開跑，近東岸公園起步，穿越東區海底隧道跑至九龍，壓軸路段為尚未通車的中九龍繞道油麻地段，並以油麻地交匯處為終點。半馬精英組則於上午5時55分同一位置開跑，半馬跑手於上午7時多陸續衝線。

政務司副司長卓永興在開跑儀式上致辭指，跑手率先登上中九龍繞道（油麻地段），感受香港基建優勢，享受獨一無二的體驗。（廖雁雄攝）

政務司副司長卓永興在開跑儀式上致辭指，跑手率先登上中九龍繞道（油麻地段），感受香港基建優勢，享受獨一無二的體驗。 海濱事務委員會主席何文堯表示，本港體育盛事一浪接一浪，充分體現香港永不停步，力求進步的精神。其中街馬透過創新路線和多元活動，拉近巿民和水體的距離，鼓勵不同機構善用海濱，舉辦活動。

半馬冠軍跑手Fletcher於早上7時11分衝線，形容感覺很棒，因為賽道景色十分漂亮，天氣亦很好。（廖雁雄攝）

半馬冠軍：首名跑過中九龍繞道幾有型

半馬冠軍跑手Fletcher於早上7時11分衝線，形容感覺很棒，因為賽道景色十分漂亮，天氣亦很好，說：「11月的香港是世上最好的地方。」他形容賽道十分獨特，途經三條隧道，尤其當中一條是尚未通車的中九龍繞道（油麻地段）隧道。

我是第一個跑過這條隧道的人，幾有型。 半馬冠軍跑手Fletcher

半馬及全馬賽事壓軸賽道為尚未通車的中九龍繞道（油麻地段），以油麻地交匯處為終點。（廖雁雄攝）

半馬及全馬賽事壓軸賽道為尚未通車的中九龍繞道（油麻地段），以油麻地交匯處為終點。（廖雁雄攝）

第二名衝線的男跑手表示，中九龍繞道隧道路段難道高，隧道內較翳焗。特別是需要落斜後最後2公里再上斜，較有挑戰性和辛苦。（廖雁雄攝）

跑手：新路約兩公里純上斜頗辛苦

第二名衝線的男跑手表示，中九龍繞道隧道路段難道高，隧道內較翳焗。特別是需要落斜後最後2公里再上斜，較有挑戰性和辛苦。

第一位衝線的半馬女跑手陳小姐則指，參加今屆街馬是因為有新路線。她認為新路通風不錯，不過最後有一至兩公里純攀升，頗為辛苦。她表示對自己的成績感滿意，因為打破了個人紀錄。

全馬冠軍余先生重新衝線四、五次，終成功拍到其衝線一刻。（廖雁雄攝）

+ 18

全場錯過全馬冠軍跑手衝線一刻

賽事發生一段小插曲，大會未能追蹤全馬冠軍跑手余先生，他衝線一刻，現場沒有任何宣布，令大會攝影師和在場傳媒均拍不到這個歷史時刻，後來需要他重新衝線以補拍。可是，由於現場同時有很多半馬跑手衝線，令他需重新衝線四、五次才成功拍到。

余先生認為今次賽道困難，十分獨特，因為有很多斜路，感覺「跑極都未完」。他認為沿途指示清晰，亦有車輛跟隨，賽事十分順利。

半馬及全馬賽事壓軸賽道為尚未通車的中九龍繞道（油麻地段），以油麻地交匯處為終點。（廖雁雄攝）