今日新聞8分鐘｜伯伯忘地址的哥耐心解困｜鐵騎士撼前險遭貨車輾

西貢污水廠工傷｜49歲男工衣物遭電鑽纏繞勒斃 勞工處：全速調查

西貢昨日（22日）發生致命工業意外，西貢公路近響鐘路一名49歲姓譚男工人，於在建的窩美污水處理設施污水井地下B1層，進行機電設備安裝時，其衣服懷疑被一電鑽纏繞，重創昏迷送院搶救，惟最終告不治。勞工處今日（23日）表示，已向有關承建商發出「暫時停工通知書」，並正全速進行調查。

寶馬旺角逆線泊路邊遇查 警檢逾10包可卡因 男司機被捕

旺角發現「毒品快餐車」。今日（23日）凌晨5時許，警員巡經豉油街近上海街時，見到一輛寶馬逆線泊在豉油街，車頭指向上海街方向，形跡可疑，於是上前截查，發現車內有10多包懷疑可卡因，共重16.6克，市值約18500元，於是拘捕一名姓韋（26歲）男司機，他涉嫌「販運危險藥物」，現正被扣留調查。案件由旺角警區刑事調查隊第二隊跟進。

車Cam直擊｜獅子山隧道公路鐵騎士撼前車反彈 遭貨車撞到險被輾

今日（22日）上午8時43分，警方接獲報案指，獅子山隧道公路往九龍方向、隧道入口前，一輛貨車、一輛電單車及一輛私家車發生碰撞，電單車司機面及腳部受傷。警方到場調查意外成因及指揮交通。網上圖片可見，貨車遺下長長煞車痕，而電單車司機倒在貨車車頭前方，口鼻流血，幸仍然清醒。電單車車尾箱及一些零件散落馬路。

好人好事｜伯伯搭的士忘地址 司機耐心解困獲激讚 籲多關心老人

忘記地址的伯伯，遇上耐心暖男的士司機，終成就一件好人好事，化險為夷。一名的士司機在網上發文，憶述自己接送一名「腦退化同埋失憶，唔知道自己屋企喺邊」老翁的故事，駕駛歷程獲網民激讚，「司機叔叔，你好好人，值得一讚！」

據的士車cam拍低司機與伯伯的對話，由「口頭帶路」無從入手、到司機向的士台問路、再到伯伯想起親友電話號碼，司機全程耐心沉著。直至地點「真相大白」，司機將伯伯送到目的地才鬆一口氣。司機呼籲大眾「關心多啲老人家」，又建議若家中長者記性不好，可寫下住址或聯絡電話掛在長者身上，必要時他人亦可施援。

香港街馬｜行李疑沒按編號擺放 跑手稱大海撈針 大會：系統故障

「香港街馬」今日（23日）早上舉行，吸引近二萬名跑手參與。賽後跑手領取個人行李出現混亂，多名跑手於網上反映指個人行李「好似垃圾咁」被放在地下自取。有人則排隊等候逾1小時才找到行李，懷疑大會沒按選手編號擺放行李，令眾人有如「大海撈針」，批評安排甚差。

主辦方表示由於系統故障，導致行李領取區出現人龍，等候時間較長，有緊急加派工作人員及義工到場協助，並盡全力疏導人流及加快處理速度。

故宮古埃及展｜3時半恢復現場售票先到先得 入場最多輪候半小時

在香港故宮文化博物館舉辦的特別展覽「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」，周六（22日）因參觀人數太多，入場人士需排隊一小時以上而鼓譟，引發不少人退票，亦出現大長龍情況。

香港故宮文化博物館早上11時一度暫停發售所有現場門票，至下午3時30分恢復，數量有限，先到先得，市場需在現場排隊購票。館方今天已加派人手於現場協助秩序管理，確保訪客能順利進入展廳參觀，訪客於人流高峰時間輪候大約15分鐘至30分鐘便可入場。

愛民邨塌印度榕｜免成堆填區垃圾 重植兩個月 它「復活」了嗎？

屹立半世紀的印度榕老樹，曾經撐開翠綠的茂盛巨傘，為何文田愛民邨的邨民遮風擋雨，護蔭數代人，今年9月卻難抵超強颱風「樺加沙」吹襲，轟然倒塌。它本來會像每年被棄置在堆填區的約6萬噸木材一樣，成為垃圾，從城市中消失，但為延續居民的集體回憶，政府「腰斬」老樹，藉物理原理讓根幹部分自行彈起「歸位」，盼它重生。