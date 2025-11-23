郵輪｜旅發局：全年船次升26%　海洋光譜號再將香港作母港2個月

皇家加勒比國際遊輪旗下的「海洋光譜號」今日（23日）抵港，再次開展為期兩個月、以香港為母港的航程，即日啟航往日本四個城市11晚行程。



旅遊發展局表示，今年本港全年將有近190個郵輪船次，按年上升26%；首三季訪港郵輪旅客總流量約27萬，較去年同期多22%。



皇家加勒比國際遊輪旗下的「海洋光譜號」今日抵港，再次正式開展以香港為母港的航程。（旅發局提供圖片）

「海洋光譜號」即日至明年1.23提供12個由香港出發航程

皇家加勒比遊輪旗下超量子級別的「海洋光譜號」今日抵港，船上全面換上聖誕節慶裝飾。郵輪由今日至明年1月23日以香港為母港，提供12個由香港出發的航程，目的地包括日本本島、沖繩、台灣、越南，分5晚及9晚航程，也有周末兩晚短途航程。

首航航程今日出發，長11晚，往日本福岡、境港、舞鶴、金澤、佐世保。

皇家加勒比國際遊輪旗下的「海洋光譜號」將由11月23至明年1月23日以香港作為母港。（皇家加勒比國際遊輪提供圖片）

「海洋光譜號」有16層高，稱專為亞洲市場而設，可容納5,622位客人和2,137間客房，有1,551位船員；重168,666噸，長348米、闊41米，平均航速22海浬（即時速41公里）。

「海洋光譜號」已換上聖誕節慶裝飾。（皇家加勒比國際遊輪提供圖片）

林建岳：不少國際郵輪品牌以香港為母港或始發港

旅發局主席林建岳指，今年首三季訪港郵輪旅客總流量為約27萬，較去年同期多22%。他對海洋光譜號再次以香港作為母港表示高興，同時喜見今年有不少國際郵輪品牌以香港為母港或始發港，或安排旗下郵輪停靠香港，認為可帶動更多國際旅客訪港；至於今年全年，預料錄得近190個郵輪船次，按年增加26%，涵蓋22個國際郵輪品牌。

隨着本港踏入郵輪業旺季，單計11月，已吸引了9個國際郵輪品牌、共10艘郵輪訪港，單月合共提供19個郵輪船次，當中5艘郵輪是以香港作為母港或始發港。

除了今日抵港的「海洋光譜號」外，亦包括名人郵輪的「名人極致號(Celebrity Solstice)」、歌詩達郵輪的「歌詩達莎倫娜號(Costa Serena)」、星旅遠洋郵輪的「鼓浪嶼號(Piano Land)」、麗星郵輪的「領航星號(Star Voyager)」。