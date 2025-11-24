粵車南下｜駛進市區首輪2388人申請　1700中籤者全名被公布

「粵車南下」下月23日起容許粵車駛進香港市區，首輪開放1700個名額，有意申請者須先透過內地「粵車南下信息管理服務系統」登記抽籤。廣東省公安廳周日（23日）公布，首批12月名額共有2,388人登記抽籤，1,700個名額已全數發出，688個申請落選。



粵車入境香港市區每日有100個名額，每次可逗留3日。（資料圖片）

中籤者可由12月23日0時起，根據預約日子經港珠澳大橋駛入香港市區。而當局公告的抽籤結果，中籤者姓名與抽籤登記編號均被公開，僅為車牌號碼打上星號，以及展示申請人身分證號碼最後4個位。

「粵車南下」首批開放予廣州、珠海、中山和江門4個城市申請，具體措施分兩部份，分別是粵車停泊在香港口岸停車場，又或粵車進入香港市區。

其中進入香港市區的部份，每日限額100架，最多逗留3日，由本月1日至20日接受粵車車主申請，周日公布抽籤結果，信息系統稍後也會通過短訊、電郵等方式通知中籤者，提醒他們網上向香港運輸署預約駕車進入香港的時間。