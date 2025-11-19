粵車南下｜警方升級系統以讀取廣澳車牌　新增專屬案件類別助分析

「粵車南下」本月起實施，當中，來港自駛遊的粵車最快下月23日，經港珠澳大橋駛入市區。香港警務處交通總部表示，為確保政策能順利實施，已聯同運輸及物流局等完成一系列籌備工作，警務系統亦已升級，可讀取及輸入廣東省與澳門的車牌號碼及司機資料；案件管理及調查系統（CMIS）已新增「粵車南下」的專屬案件類別，以便未來進行精準的數據統計與分析。



交通總部總警司梁珣講解「粵車南下」的安排。（警務處網頁截圖）

警方指，在技術層面，已完成警務系統的升級，新系統現可讀取及輸入廣東省與澳門的車牌號碼及司機資料。此外，案件管理及調查系統（CMIS）已新增「粵車南下」的專屬案件類別，以便未來進行精準的數據統計與分析。

為提升前線人員的應對能力，警方表示，交通總部已為警隊高層及前線人員舉辦多場簡報會。其中於10月24日舉行的跨部門聯合簡報會，有超過200人現場參與，並有約500名人員透過內部直播觀看。

此外，為測試各政府部門間的溝通與協調能力，運輸及物流局與交通總部亦於9月及10月合辦了多場桌上及實地演練，模擬處理「粵車南下」可能發生的相關事件，確保前線人員能高效應對。交通總部表示，將持續為前線人員提供培訓，確保所有人員充分掌握相關安排。