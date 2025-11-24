流感｜聯合醫院爆甲流群組　兒童及青少年科病房3病人測試陽性

醫管局今晚（24日）表示，基督教聯合醫院出現甲型流感病毒個案組群。該院一個兒童及青少年科病房自上周一（17日），先後有三名病人出現發燒或呼吸道感染徵狀，三人病毒測試結果均對甲型流感病毒呈陽性反應。其中兩人早前情況嚴重，並已由衞生防護中心作出公布，三名病人現時已經出院。



基督教聯合醫院出現甲型流感病毒個案組群。

其中2名病人早前情況嚴重 全部3人現已出院

聯合醫院發言人指，自11月17日起，該院一個兒童及青少年科病房先後有三名病人出現發燒或呼吸道感染徵狀，院方為病人進行所需病毒測試，結果均對甲型流感病毒呈陽性反應。

三名病人年齡介乎12歲至15歲，其中兩人早前情況嚴重，並已由衞生防護中心作出公布，三名病人現時已經出院。

院方已根據既定指引展開追蹤篩查，並加強執行各項感染控制措施，包括徹底清潔及消毒相關病房、加強員工及病人手部衞生，並嚴格執行飛沫及接觸傳播防護措施。

聯合醫院指，會繼續緊密監察該病房病人的情況，並已將個案呈報醫院管理局總辦事處及衞生防護中心跟進。