許樹昌：短期內或現冬季流感高峰期　籲市民盡快接種流感疫苗

中文大學呼吸系統學講座教授許樹昌今日（23日）指，本港夏季流感高峰期由8月下旬開始，至上月中旬已「封頂」，預計本月尾至下月初回落到底線。但近日天氣轉涼，他估計可能短期內出現冬季流感高峰期，呼籲市民尤其是高風險人士，要盡快接種疫苗。



本港4月13日受沙塵天氣影響，維港一片朦朧，到尖沙咀海旁的市民及遊客，不少人戴了口罩。（資料圖片/廖雁雄攝）

中文大學呼吸系統學講座教授許樹昌星期日（23日）在商台節目《政好星期天》表示，夏季流感高峰期可能在本月底到下月初回落至底線。如果天氣冷，夏季流感回落時間可能較長。他認為，「再加上在冬季1至3月，多數會有一個冬季、另一個高峰期來臨，所以即使回落至底線」，短期內可能再有冬季流感高峰期。

夏季流感高峰 至少18宗兒童嚴重個案

許樹昌表示，目前有133萬人已接種流感疫苗，比去年同期多3.9%。今年夏季流感高峰期至少有18宗兒童嚴重個案，有兩人死亡，個案比早兩年多。屬於高危群組的6個月至2歲幼童暫時只有14%接種疫苗，他呼籲家長一定要安排子女打針，減低入院和重症風險。

新冠病毒株XFG 明年1至3月或新一波感染

新冠病毒方面，許樹昌表示，美國、加拿大、歐洲和英國正流行新品種的變異病毒株XFG，香港最近亦開始出現此病毒株，佔大約3.8%。雖然傳播性較高，但病情並非特別嚴重。他估計要留意明年1至3月會否出現一波與XFG相關的感染，提醒高風險群組須接種疫苗。