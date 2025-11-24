基孔肯雅熱｜衞生署：5輸入個案曾到青衣北　青衣自然徑風險較高

衞生署衞生防護中心今晚（24日）表示，近日錄得五宗基孔肯雅熱輸入個案的患者均居於青衣，中心的流行病學調查顯示，他們在潛伏期及發病後在青衣北活動的範圍有重疊。由於部分確診個案報稱，在青衣自然徑行山期間曾被蚊叮咬，中心認為青衣自然徑風險較高。中心呼籲自本月起曾在青衣自然徑一帶行山的人士，若出現相關病徵，盡快求醫，並致電中心的查詢熱線，中心會為出現病徵人士進行評估。



另外，截至今日（24日）下午5時，本港錄得一宗新增感染基孔肯雅熱輸入個案。個案涉及一名60歲女子，居於粉嶺嘉盛苑，她較早前到過貴州、深圳，返港後出現關節痛和皮疹，昨日（23日）到北區醫院急症室求醫，獲安排入院在無蚊環境下接受治療，目前情況穩定。



衞生署衞生防護中心表示，部分基孔肯雅熱確診個案報稱，在青衣自然徑行山期間曾被蚊叮咬，中心認為該處風險較高。（資料圖片）

5名輸入個案患者在青衣市中心一帶及青衣自然徑附近活動有重疊

衞生署衞生防護中心晚上表示，就近日錄得五宗輸入個案的患者均居於青衣，中心的流行病學調查顯示，他們在潛伏期及發病後在青衣北活動的範圍有重疊，主要包括青衣市中心一帶及青衣自然徑附近。中心已把個案活動的地點通知食環署，進行控蚊滅蚊行動，並正就病人樣本進行基因排序及分析，並對比其他本地及輸入個案，以確定他們之間是否有關聯。

呼籲本月曾到青衣自然徑居民如有病徵要盡快求醫及致電熱線

由於部分確診個案報稱，在青衣自然徑行山期間曾被蚊叮咬，中心認為青衣自然徑風險較高。為審慎起見，中心呼籲自11月1日起曾在青衣自然徑一帶行山的人士，若出現相關病徵，盡快求醫，並致電中心早前設立的查詢熱線2125 2373。

中心會為出現病徵人士進行評估，如有需要，會安排抽血化驗，而過去一天中心未有接獲有病徵人士致電查詢。中心的流行病學調查仍然繼續。

衞生署衞生防護中心表示，今日本港錄得一宗新增感染基孔肯雅熱輸入個案。（資料圖片）

新增輸入個案住粉嶺嘉盛苑 曾到貴州、深圳

另外，中心公布今日錄得一宗新增感染基孔肯雅熱輸入個案。個案涉及一名60歲女子，居於粉嶺嘉盛苑。初步調查顯示，她於11月10至17日前往貴州，並於18及19日到訪廣東省深圳市。她於22日出現關節痛和皮疹，翌日（23日）到北區醫院急症室求醫，獲安排入院在無蚊環境下接受治療，目前情況穩定。

她的血液樣本對基孔肯雅病毒呈陽性反應。她的一名家居接觸者，及與她到中國內地的同行人士暫時都沒有出現病徵，全部人正接受醫學監察。

本港今年累計錄得71宗基孔肯雅熱確診個案，四宗屬本地個案，其餘全部屬輸入個案。

自今年初至9月30日，全球40個國家或地區呈報了445,271宗基孔肯雅熱病例及155宗相關死亡個案。中心指，現時全球多國正爆發基孔肯雅熱，市民外遊前必須注意當地情況。