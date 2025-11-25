小一自行分配學位成功率縱升　有校長指部份學校仍有收生不足壓力

小一自行分配學位結果周一（24日）出爐，成功率較去年上升約2.9個百分點，資助小學校長會主席、油麻地天主教小學（海泓道）校長陳淑儀今日（25日）表示，近年香港人口結構性下跌，適齡學童人數減少，小一自行派位成功率自然會上升，但有學校仍需面對收生不足的壓力，學界都嚴陣以待，希望可爭取更多生源。她又指，最終小一收生情況尚要待統一派位後才知道。



黃大仙區天主教博智小學。（資料圖片/黃浩謙攝）

陳淑儀今早接受港台節目《千禧年代》訪問指，近年香港人口結構性下跌，每年適齡學童的人數逐漸減少。為此，學校已嚴陣以待，希望減低縮班和殺校效應，以及「險着陸」情況。她亦提到，因適齡學童逐漸減少，自行分配學位的成功率自然有所上升，各間學校都上下一心，希望爭取更多生源。

她又說，雖然成功率有上升，但一些較不受歡迎的學校在自行分配學位中收生不足；有適齡學童會轉至國際學校或私立學校。陳淑儀績指，每個家長在自行派位時只可選擇一間心儀學校，而該些熱門學校雖然有「超收」，但並不能滿足每個家長，因此會有學生透過統一派位流向其他學校。因此，陳淑儀認為仍須等待統一派位結果，才能更清楚了解學校收生情況。

資助小學校長會主席、油麻地天主教小學（海泓道）校長陳淑儀 。（資料圖片/黃浩謙攝）

至於教育局早前推出試點計劃，讓一些直資學校可收接收持學生簽證的非本地學生，陳淑儀表示，他們在入學時學校需處理行政和住宿等問題。但若試點成功，或許能擴展至官立學校，她表示希望能同時令更多本地學生入學。校長會及教育局將會探討其他方式解決問題。