許銳生房車揸女秘書胸　官斥手法嚴重欠悔意　囚8周准保釋候上訴

利達豐環球創辦人許銳生，去年涉在其房車後座揸30歲女秘書助理胸部，另從後緊抱她。許早前被裁定2項非禮罪成，案件今（25日）在九龍城法院判刑。許堅稱清白，指他當日只是訓話事主，他獲另一秘書求情稱他是謙謙君子，求索社會服務令報告。裁判官陳志輝判刑指，被告仍全盤否認控罪，可見他欠缺悔意，不適合判社會服務，又斥其犯案手法嚴重，即使被告有良好品格，都要負上刑責，就兩罪判監8周，被告以現有條件准保釋等候上訴，另須交出旅遊證件。



被告許銳生（66歲，商人），被控2項猥褻侵犯罪，指他於2024年7月8日，分別於一輛私家車內及中環雪茄吧The Club de Crown and Barrel內，猥褻侵犯女子X。

被告許銳生否認兩項非禮罪。(陳蓉攝)

另一秘書指被告是謙謙君子

資深大律師郭棟明求情指，被告除了在1983年因離職後沒歸還公司物品，有1項盜竊罪案底，此後他一直保持良好品格。被告的另一名秘書形容，被告是謙謙君子，相信被告受酒精影響，是單一事件，本案沒有明顯證供顯示被告有濫用其地位和權力，事主的心理創傷並不嚴重，她正循民事申索，該法庭會考量其需要。

死不認錯屬抗辯立場

被告對社會有貢獻，給予殘疾人士機會自力更生。郭指，雖然被告否認犯案，但「有啲人死不認錯」屬於抗辯立場，望法庭勿認為被告無悔意，求索取社服令報告。

想取回雪茄或意外接觸到事主腰

裁判官陳志輝引述背景報告內容指，被告已離婚與子女居住，他否認犯案，堅持在車程中只是對工作表現欠佳的X訓話，二人沒有身體接觸。他在雪茄吧內只是想取回X手持的雪茄，可能意外接觸到X的腰部，望法庭判處非監禁刑罰。被告的前妻、兒女及員工同為被告求情，員工指即使被告公司有財政困難，亦沒有停業，是好僱主。

欠缺悔意不適合判社會服務令

陳官認為，被告雖然年事已高和身體欠佳，獲親友支持，但他在首罪使用了一定程度武力，在X反抗時捉住她的手，並想伸手往X的大腿以上掃，幸而被X阻止，反映案情相當嚴重，監禁是唯一選擇。被告至今仍全盤否認犯案，欠缺悔意，因此不合適判社會服務令。考慮到被告犯案手法嚴重，即使品格良好亦須負上刑責，就兩罪判監8周和10日，同期執行。

案件編號：KCCC 801/2025