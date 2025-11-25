今日新聞8分鐘｜Keeta外賣青年偷飲偷食｜男與妻友爭執遭撳地拘捕

銅鑼灣利舞臺廣場火燒人造草牆 火勢數層樓高 濃煙捲半空

銅鑼灣發生火警。今日（25日）中午12時53分，波斯富街99號利舞臺廣場外有人造草牆起火，火勢猛烈，蔓延至數層樓高，濃煙席捲半空。消防到場開動一條喉一煙帽隊，並架起雲梯進行灌救，至下午1時43分將火救熄。火警中無人受傷，警方正調查起火原因。

目擊者在網上發佈火苗初起的照片，指目睹愈燒愈大，3分鐘內火勢猛烈蔓延。

佐敦上海街單位起火 男子三級燒傷送院不治

佐敦上海街124A號一個單位，今日（25日）中午12時28分發生火警。消防處出動一條喉及一隊煙帽隊灌救，18分鐘後將火救熄。據報一名男子燒傷，傷勢屬三級，他清醒由救護車送往伊利沙伯醫院搶救，惟最終於下午1時32分不治。火警中另有3人自行疏散。

尖沙咀19歲學神遇截狂飆 剷上紅磡站外行人路 涉販毒等6罪被捕

港鐵東鐵綫紅磡站對開出現「毒品快餐車」。昨日（24日）晚上11時許，西九龍總區交通部執行及管制組巡經尖沙咀山林道及彌敦道交界時，發現一輛停泊上址的私家車形跡可疑，於是上前截查，私家車卻高速狂飆，一度失去蹤影。

警員在附近兜截，在柯士甸道一帶發現該輛私家車，對方見狀駛入暢運道往港鐵東鐵綫紅磡站方向上橋，試圖避開追捕，但私家車駛入安運道時，懷疑失控「自炒」掃毀約5米長鐵欄，繼而剷上行人路，猛撼車站外牆。由遇到截查至失控撞牆期間，涉事私家車曾沒有按照交通燈指示停下。

警員下車調查，發現車內藏有15克懷疑可卡因和25粒懷疑含有依托咪酯（前稱太空油）的電子煙彈，總市值約2.3萬元，以涉嫌「危險駕駛」、「販運危險藥物」、「駕駛時沒有掛上『學』字牌」等6項罪名拘捕19歲男司機。被捕男子沒有反抗，通過酒精呼氣測試和毒品測試，黑布蒙頭，在場接受調查，警犬奉召到場搜車。據了解，被捕人報稱任職地盤工人，聲稱毒品是自用，私家車則由朋友借出。

有片｜長沙灣醉男疑與妻友爭執 賴死唔走拒受查 遭群警撳地拘捕

網上流傳一段影片，見到大批警員封鎖長沙灣福榮街一間便利店，內有一名男子被多名警員撳於地上制服，隨後被警員拉起及鎖上手銬。據了解，有人懷疑醉酒後，與妻子及友人爭執鬧事，在便利店內「賴死唔走」，又拒絕向警員出示身份證，最終涉嫌「妨礙警務人員執行職務（俗稱阻差辦公）」被捕。

Keeta外賣青年疑偷飲偷食 受害漢堡店公開CCTV截圖並向平台投訴

有網民在社交平台Threads發文，圖文並茂指一名Keeta外賣員在送餐途中偷飲顧客飲品，同日亦曾到觀塘漢堡店取餐。外賣員疑似偷飲行為在社交平台瘋傳，引起受害餐廳的留意，其中一間漢堡店表示已向外賣平台交涉，即時封鎖涉事外賣員帳戶，又指店內閉路電視拍到該名男子進出畫面，將把截圖張貼於店舖門外，呼籲街坊廣傳有關資訊。

網民強烈譴責外賣員行為：「好嘔心，睇完啲片，短期內叫外賣都會（凝住凝住）有人食過」，「唔敢再叫外賣，好X癲」，亦有人指「keeta告佢都幾大獲，影響聲譽都夠佢賠」。《香港01》正向Keeta查詢。

有片｜八旬的士司機疑無踩迫力 撞斷閘杆衝上行人路再撼電單車

秀茂坪今日（25日）早上發生驚險交通意外，一名八旬司機駕駛的士離開秀茂坪邨時，半身俯出車外拍出入閘卡，其間疑沒有踩剎車掣致的士衝前，撞斷閘杆再剷上行人路，撼爛圍欄及停泊在路邊的電單車。幸事件中未有殃及途人，的士司機輕傷送院。

葵廣鳩戟受查｜涉社交平台發煽動文、協助罪犯 東主及女友被捕

有網民在社交平台發帖，指葵涌廣場內2樓的一間梳乎厘班戟店「鳩戟」（HK9cake），昨日（24日）中午遭國安處探員及軍裝警員圍封調查，據知警方就煽動案作出拘捕行動。警方表示，案件合共1男1女被捕，涉嫌「作出具煽動意圖的作為」、「協助罪犯」及「管有危險藥物」。

消息指，被捕男子為「鳩戟」東主，被捕女子則為其女朋友。有人被指透過店舖的社交媒體平台發佈具煽動意圖的帖文，以及以不尋常地高的日薪，聘請一名「煽暴案」被捕人做「一日店長」，有提供大額資金，助其持續從事違法及危害國安的活動之嫌。

翻查涉案店舖的facebook及instagram等社交媒體，該店為2019年後開業的「黃店」，不時會邀請涉反修例事件而入獄人士，在出獄後到店內做「一日店長」。月前，「鳩戟」facebook曾發布一段反修例事件衝突現場的影片，片中拍得一名本土派男子背部，「鳩戟」於帖文中問「有冇人仲記得？」

港鐵職員踢醉酒臥地男乘客 乘客不知曾被踢 職員准守行為2年

港鐵男職員涉在油塘站內踢一名臥地男子的面部一下，從而被控襲擊罪，案件原定今(24日)在觀塘法院開審，控方同意讓被告簽保守行為。案情顯示，被告當日協助同事叫兩名酒醉乘客離開時，他見其同事被其中一人拳打，事件最終報警處理，警方翻查閉路電視，見被告曾踢當時已臥地的事主的面部一下，事主清醒後稱他不知曾被踢。裁判官准被告自簽1500元守行為2年，及承擔300元訟費，獲撤銷控罪。

中美元首通話 習近平強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要部份

新華社11月24日晚上報道，國家主席習近平與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）通電話。習近平強調，台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果。特朗普對此表示同意，認為中國當年為二戰勝利發揮了重要作用，美方理解台灣問題對於中國的重要性。