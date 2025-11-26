馬鞍山昂平非指定營地變垃圾崗惹野豬　山友籲：自己垃圾自己帶走

馬鞍山昂平向來是行山及露營熱點。然而，上周末（22日）有行山人士發現該處一非官方露營地變垃圾崗，廚餘與包裝廢料散落遍地，嚴重破壞自然景觀。事件疑因有露營客沒妥善處理食物及垃圾，惹來野豬「覓食」。有山友於心不忍，獨自花時間清理，他表示希望大眾，特別是日益增多的遊客建立「自己垃圾自己帶走」，不要胡亂生火等基本郊野禮儀。



一名山友表示，他上周五（21日）獨自到馬鞍山昂平露營。傍晚步出官方營區，到鄰近的非官方露營區大草坡欣賞日落，當時草地仍潔淨如常。

入夜後趕野豬叫罵不豬 疑紮營客處理食物不當釀「人豬衝突」

然而，入夜後「成晚大草坡嗰邊都不時傳來普通話同廣東話混雜嘅驚叫聲、趕野豬嘅叫罵聲音同埋嬉鬧聲音」。相信是由黃昏時到大草坡的露營人士發出的。他又指，昂平一帶常有大型野豬出沒，牠們極易被食物氣味吸引。他相信，當晚在大草坡上紮營的遊客，或因處理食物不當而與野豬發生「人豬衝突」。

翌日（22日）早上約9時，該名山友收拾行裝準備下山前，就發現大草坡已成垃圾崗。「一走出去就見到大草坡散落遍地垃圾，一陣臭味 ，相信係野豬搶咗當晚喺大草坡露營人士嘅垃圾同食物，搵食物時再散落到四圍係，多數係廚餘，各種食物包裝」。

廚餘及各類食物包裝布滿範圍約有半個排球場

現場垃圾種類繁多，主要為廚餘及各類食物包裝，範圍約有半個排球場。該山友說該情況「實在太污糟」；星期六將會有更多人上山，他們看到也不會好受，甚至可能有人有樣學樣。

獨自花十多分鐘清理現場

他又擔心垃圾的味道會吸引更多野豬、牛隻或老鼠聚集，於是決定幫忙善後，「反正我一個人露營的垃圾很少，膠袋還有位置，就當做運動」。最終，他花了十多分鐘清理現場，裝滿了一個大型超市購物膠袋。

部份遊客不理解為何景點沒有垃圾桶 誤會「自然有人處理」

他認為兩地文化有差異，「香港人普遍有『自己垃圾自己帶走』的基本概念，知道要愛惜自己的地方。但部份遊客可能不理解為何景點沒有垃圾桶，並誤以為會『自然有人處理』。」

他續說，許多遊客對於郊野活動的守則及應對知識相當薄弱，例如如何妥善處理廚餘垃圾以避開野生動物、安全生火的技巧，以及在寧靜環境中應有的聲量控制等，導致亂拋垃圾、燒毀草地及製造噪音等問題頻生。他希望旅客及大眾在享受郊野環境時，要有「自己垃圾自己帶走」、「不亂生火」等基本概念。