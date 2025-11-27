宏福苑五級火｜賴清德發聲「為香港祈福」：盼早日尋獲失蹤者

大埔宏福苑五級火，截至今（27日）早9時，已造成至少44人罹難、62人受傷，並仍有多人失蹤。台灣地區領導人賴清德在社交平台上發文，向罹難者及其家屬致上哀悼致意，並誠摯的慰問傷者，也希望能早日平安尋獲失蹤者。



賴清德。（台灣總統府）

賴清德在社交媒體X平台發文稱，「香港新界大埔昨晚發生重大火災，蔓延多棟住宅高樓。目前已有逾百人傷亡、仍有多人失蹤。所幸消防人員努力搶救，火勢已受到控制」。

賴清德表示，「此時此刻，讓我們一起為香港祈福。他要為所有在災害中逝去的香港朋友、及其家屬致上最深的哀悼之意，並誠摯的慰問傷者，也希望能早日平安尋獲失蹤者」。

大埔宏福苑五級火。（夏家朗攝）

大埔宏福苑五級火，救援行動於11月27日凌晨持續。（陳永武攝）

大埔宏福苑11月26日發生五級火，至少40死，278人失去聯絡。火勢翌日（27日）逐漸受控，消防料搜救行動會持續至黃昏。（梁鵬威攝）