宏福苑大火｜心理專家：災難釀壓力反應　若持續逾月須尋專業協助

大埔宏福苑昨日（26日）發生五級大火，導致至少55人死亡，包括1名消防員，另有至少72人受傷。此次為1997年以來香港第二宗五級大火，災難對受影響居民造成巨大創傷，亦有許多市民在接觸過多相關資訊、影像後產生壓力反應。



香港心理學會臨床心理學組副主席梁重皿博士接受《香港01》訪問時指出，災難後，公眾和災民會產生「急性/短暫壓力反應」，包括失眠、易怒、腦海反覆浮現影像等，多數人的症狀會在數日至一個月內逐漸緩解，但若持續超過一個月且影響日常生活，則建議尋求專業協助。她建議公眾留意自己的情緒反應，並限制使用社交媒體時間，強調「休息並不等於不關心其他人或者社會，而是對自己負責任的表現」。



大埔宏福苑五級火翌日（27日），不少受影響居民在室外留守，有貓隻獲救，消防料救援行動會持續至黃昏。（鄭子峰攝）

自我調節：尊重情緒節奏 陪伴重於討論

梁重皿指出，災難後每個人處理情緒的步調與方式各不相同，我們首先應學會尊重身邊人的需要與進度。在關心他人時，避免過度描述災難場景，或討論過多細節，因其可能引發不必要的心理刺激。

她解釋，災民與公眾可能出現「急性/短暫壓力反應」，例如腦海浮現不安畫面、失眠、情緒低落、逃避社交、發惡夢或過度警覺。這些是面對巨大壓力的自然反應，通常會在數日至一個月內逐步緩解。此時，無須強迫自己或他人「快點好起來」，重要的是給予空間與時間，接納當下的情緒狀態。

至於是否產生創傷後應激障礙（PTSD），梁重皿則表示確診有標準，例如要親身經歷、目睹，或近親有經歷，以及上述「急性心身壓力反應」超過一個月方才符合。目前評判「言之尚早」，請公眾不要過度擔心。

一般常見的短期壓力反應症狀，包括：

身體：心跳加速、肌肉繃緊、胸口翳悶、呼吸不順、睡眠不佳、食慾不振等。

情緒：心緒不寧、忐忑不安、緊張、擔心、驚慌等。

行為：坐立不安、不想與人接觸、失去興趣等。

思想：事件相關的圖片、影像或文字報道在腦海中揮之不去或突然出現，出現發夢、錯覺等情況。

資訊選擇：限制閱覽時間 或只看文字部分

對於重大災難，大眾接觸相關資訊和影片後，會產生不安、心痛等情緒，也會產生「刷相關資訊壓力過載，不刷覺得自己過於冷漠」的矛盾心理狀態。梁重皿建議大眾優先留意自己的情緒反應。

休息並不等於不關心其他人或者社會，而是對自己負責任的表現。 香港心理學會臨床心理學組副主席梁重皿

她還建議市民考慮限制閱覧社交媒體的時間，例如早午晚各15分鐘。也可以選擇只看文字部份，或暫時關閉社交媒體的關注和自動更新功能，避免被動式過量接收資訊。

社會支持：實際行動創安全 穩定環境促療癒

民政事務總署目前提供7個臨時庇護中心，有至少700位受影響居民正使用。談及如何幫助災民重建安全感，梁重皿認為，批護所是安全環境，能滿足基本的「衣食住行」，心理學會亦會考慮派心理學家支援。並且能提供規律的飲食、協助聯繫家人，這些具體行動都能帶來心理安慰。

她總結，從個人到社會各持份者，當前最重要的工作是照顧好自己的身心健康，包括基本的生活規律、作息飲食時間，嘗試安排放鬆及減壓的活動和時間。主動向身邊人傾訴及在有需要時尋求專業人士。

有用支援資訊：

《香港01》熱線

WhatsApp/電話：65110101

電郵：hk01@hk01.com



警方熱線

1878999



跨部門援助站

雅麗氏何妙齡那打素醫院跨部門援助站（熱線：2658 4040）

威爾斯親王醫院跨部門援助站（熱線：3505 1555）

北區醫院跨部門援助站（熱線：2683 7567）



社署支援當區小童及青少年

受火警及交通影響，大埔區多所中、小學校今日（27日）停課。社署已要求大埔區所有綜合青少年服務中心及青年中心全日開放運作，提供充足照顧服務，以支援當區暫時未能照顧子女的家長。

社署已要求大埔區所有綜合青少年服務中心及青年中心全日開放運作。（政府新聞處文件截圖）

情緒支援熱線、中心

明愛向晴熱線：18288

香港紅十字會：5164 5040

聖雅各福群會–精神健康服務「情緒通」：致電或 WhatsApp 18111

香港撒瑪利亞防止自殺會突發事件專線： 2353 0029

基督教家庭服務中心緊急情緒支援熱線： 64664333

撒瑪利亞會：2896 0000



大埔六鄉學習園地 「情緒支援站」

11月27日早上 08:30 至晚上 22:00，供受火災影響心情的街坊舒緩情緒

