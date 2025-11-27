宏福苑火災｜「心連心」統籌約50個NGO　與六大善團協商善款發放

大埔宏福苑昨日（26日）發生五級火災，截止目前數據，至少55人死亡，74人傷，其中15人危殆。「香港社福界心連心大行動」副主席譚贛蘭今日（27日）表示，已統籌約50個非政府組織及300至400名社福同工投入救援工作，並正與「六大善團」協商援助資金發放機制。



香港社會工作者總工會外務副會長張志偉接受《香港01》訪問指，社工應透過家庭評估、情緒評估及生活緊急需要等方面提供協助，同時需要「提供陪伴和清晰資訊」。



大埔宏福苑周三（27日）發生五級奪命火，至今（27日）已造成至少55人死亡，包括一名消防員。（梁鵬威攝）

心連心統籌約50個NGO及400位同工支援

心連心副主席譚贛蘭指，昨日（26日）晚上已緊急召開社福界會議，成立了六個工作小組，支援不同方面工作，包括情緒支援、兒童託管、長者照顧、援助資金、交通統籌、物資援助。她指出，目前統籌了300至400個社福界同工、50個左右的NGO機構（非政府慈善組織），根據不同專長負責相應支援工作，協助統籌臨臨時安置、情緒安撫及派發繼續物資。

例如，心連心合作的11間提供心理服務的NGO提供精神支援，還有NGO開放老人院等各類院舍供災民入住，有全港12間院舍的松齡護老私營院舍表示願意提供兩個月的免租，供受影響居民入住。在物資調度方面，各機構也積極資源共享。譚贛蘭提到，「我們說不夠車，聯絡了兩個CEO，過幾分鐘就通知我搞定了」。同時開放多區院舍作為臨時安置場所。

譚贛蘭今日（27日）上午前往宏福苑事故現場，「有些單位還在燒羌，很難過，希望裡面沒有人」。她觀察到市民自發提供物資，「香港人都很齊心，都幫忙」。亦有人在現場不肯離去，社工和傳媒都保持適當距離，「我們都不敢打擾他們，因為他們很多都熱切地看著那棟樓」。

預計今天確定援助資金領取機制

多個企業、社團與商會己2自發捐款，用於受災居民的緊急救援、過渡安置、生活物資補給及情緒疏導等急需工作。譚贛蘭表示，心連心的援助資金小組目前正在與「六大善團」（東華三院、保良局、仁濟醫院、博愛醫院、九龍樂善堂、仁愛堂）、其他一些社福機構及政府部門統籌應急善款發放安排，預計今天有討論結果，至於是每個受影響居民統一數額，還是具體個案具體分析，亦需討論。她表示，有關內地企業和政府部門的發放善款機制目前正在協商。

社福同工「很不計較」 隨時配合社署工作

香港社會工作者總工會外務副會長張志偉表示，社工「最重要在這刻發揮專業」，在家庭評估、情緒評估、生活緊急需要等方面提供協助，並透過社福機構與社會福利署的統籌體系，形成有效支援網絡。另外，需要「提供陪伴和清晰資訊」，讓受災民眾知道何處可獲得協助。

擁有27年前線社工經驗的樹仁大學社工系教授方富輝則表示，「基本物資援助，如食物、衣物及居所，屬於必需」。他強調，當前並非進行輔導的合適時機，最重要的是陪伴，讓受影響的家庭感到不孤單，即使接到不幸的消息，仍有人在旁陪伴。

他又指出，後續跟進同樣十分重要。一般人在受災後的一至兩星期內，情緒往往處於壓抑狀態，心理和情緒問題未必即時浮現。建議社工保留居民的聯絡方式，並在一至兩星期後再次聯繫，進行評估與跟進。

對於社工在今次災難中的表現，譚贛蘭認為大家都「很不計較」，機構不管是否負責該區域都幫手，「誰多做一點，少做一點都無所謂」。她表示，會繼續聯絡全港170個NGO機構，並會持續準備好隨時配合社會福利署的工作。

方富輝是第八屆立法會社福界候選人之一，該界別另外兩名候選人為社聯總裁陳文宜及民建聯區議員朱麗玲。