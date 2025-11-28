宏福苑火災｜機構補助需分隊排　家屬指不便利長者　冀可集中申請

大埔宏福苑奪命大火死傷枕藉，政府及多個機構宣布向災民發放補助，望解燃眉之急。災民家屬向《香港01》投訴，要分別排多條隊伍，申請不同機構發放的補助，認為不便年長災民，亦令災民心情受影響。有災民對安排表示體諒，但亦希望申請途徑可以更集中。



中華基督教會馮梁結紀念中學周五（28日）開放予大埔宏福苑大火災民辦理申請資助手續，有家屬發現中學內有多條隊伍申請不同的資助，部份隊伍又會派籌號，認為安排混亂。（李穎霖攝）

政府及不同機構都宣布向災民發放補助金及資助，災民需到指定的地點申請。

潘小姐是災民的女兒，八旬父母均居於宏福苑，在大火中失去居所。她指，父母周五（28日）一早到中華基督教會馮梁結紀念中學辦理申請資助手續，但發現中學內有多條隊伍申請不同的資助，部份隊伍又會派籌號，認為安排混亂，不少長者不懂處理。

「我11時多到場時，我爸爸在門口排隊曬太陽。」潘小姐指，她到場替父母排隊，排着排着又突然出現新的資助，有新的隊伍要排，到下午3時仍然未完成申請：「我們3人都未吃飯！」

潘小姐認為，居民均有居民證，應有方法令資助直接撥歸居民戶口，加上災民剛失去家園，亦有人失去家人，心情大受影響，認為現時排隊申請的安排「直情係戇居」，又認為屋苑內不少長者不知道如何處理。潘小姐強調，認為不是現場義工的過錯，但申請途徑應安排得更好。

記者下午3時到馮梁結紀念中學視察，學校操場有多人排隊，但有完成申請的災民表示，認為安排不混亂。

陳女士下午3時許完成申請離開中學，她指校內有分多條隊伍，分別供災民申請不同機構發放的資助，當中有機構發放現金，她排隊途中亦曾突然被告知，該資助當日的籌號已派發完畢，需轉排其他資助的申請。

陳小姐對情況表示體諒，認為過往沒有發生過如此大的災情，現時排隊辦理申請的情況可以接受，亦指義工已經做得很好，但亦希望申請機構資助的途徑可以更集中。