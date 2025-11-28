今日新聞8分鐘｜過百人枉死 大火救熄 災情未止

宏福苑火災．直播｜政府下周每戶發5萬津貼 死者家屬20萬慰問金

【11月28日17:42更新】民政及青年事務局長麥美娟表示，會為每一個受影響的家庭發放1萬元應急錢。她強調是應急錢，後續會繼續提供幫助。其中，會為每一位死者家屬提供20萬慰問金。另外下星期開始，會為每一戶派發5萬元生活津貼，透過一戶一社工的機制登記。

至於於一萬元應急錢，麥美娟表示，知悉市民離開單位後，沒有錢財榜身，會盡量派發現金，當局已為78戶處理申請及發放現金，大埔民政處今日已為1200戶登記。

政府昨日宣布成立「大埔宏福苑援助基金」並投放3億元作起始基金，昨晚7時起接受個人或機構捐款。麥美娟表示，現已收到5億社會捐款，未來會考慮提供其他捐款渠道。

另外，她指，食環會安排專人處理殯葬事情，增加額外火化時段及多個骨灰龕位，政府會免費提供火化服務，以及多個骨灰龕位位置。

宏福苑大火災｜遺體陸續運至富山殮房 警安排死者家屬下午認屍

大埔宏福苑周三（26日）發生五級火，多人死傷，先後有部份遺體被移送到沙田富山殮房。今日（28日）早上10時許，一輛黑箱車到達沙田富山殮房，仵工將遺體抬入殮房。警方下午2時繼續安排死者家屬前來辦理認屍手續，有兩名家屬1時許乘搭小巴到殮房。

宏福苑大火災｜獲救居民Fb千字文述困「煉獄」 闖濃煙救鄰居夫婦

大埔宏福苑周三（26日）發生五級火，死傷枕藉。無情大火，同時也展現人性光輝的一面。住在宏福苑宏昌閣一個2樓單位的男住戶阿Will，死裡逃生，今日他在Facebook發千字文詳述驚險歷程。他身陷「煉獄」，眼前是濃煙、是烈焰，每一口空氣也彌足珍貴；但當走廊傳來鄰居夫婦求助的聲音，他仍然義無反顧，冒死衝出去將二人救入自己家中，甚至其後讓他們由消防員先救走，自己繼續默默等候，猶幸最終他也獲消防員救出送院。

宏福苑大火｜市民自發贈衣施物送暖 義工睹災場心痛：幫到手都幫

大埔宏福苑五級火造成嚴重傷亡，不少市民自發趕赴現場協助，在鄰近災場的廣福邨平台變成物資收集區，有人捐贈衣物、貓籠，派發食物、飲品，提供義診等，為宏福苑的災民提供服務。

現場其中一名義工，是大埔大元邨居民余小姐。她周四（27日）受訪時眼泛淚光說，「為何我會過來？因為我是大埔人，我在大埔生活了30多年，見到（大火）覺得很心痛，其實現時入面不知道生的生死的死有多少人，希望幫到手的都幫忙。」她說，「大家都好團結，都是自發到場。」

宏福苑大火災｜廉署拘工程顧問鴻毅建築師2負責人 2男押至寫字樓

大埔宏福苑五級火災死傷枕藉，大火焚燒逾43小時，消防於今早10時18分終於大致救熄，但搜救行動持續。警方指工程公司負責人「嚴重疏忽」導致今次事故，昨日（26日）已拘捕3名建築工程公司男負責人，涉嫌「誤殺」。廉政公署昨日成立專案小組，就大維修工程可能涉貪展開調查。今日（28日）拘捕工程顧問公司「鴻毅建築師」的2名負責人，上午將1名男子押至九龍灣福康工業大廈7樓寫字樓搜證。

宏福苑大火災｜穗禾苑200人開緊急大會 難掩激動質問拆棚等問題

大埔宏福苑五級火災傷亡慘重，大廈維修工程承建商宏業建築工程有限公司被指「嚴重疏忽」，懷疑大廈棚網等物料未符阻燃標準，及以易燃發泡膠板封窗，2名公司董事及1名工程顧問被捕。本港多個屋苑正搭棚進行大維修，市民擔憂棚網是否合規，更有不少人自發剪網點燃測試阻燃性能。

位於火炭的大型屋苑穗禾苑，已進行大維修兩年，現時居民人心惶惶，擔心棚網安全性，亦關注屋苑樓宇密集易致火燒連環船。今日（27日）晚上穗禾苑法團召開緊急居民大會，《香港01》記者到場視察，有近200名居民與管理公司、承建商對質，詢問棚架、圍網何時清拆及逃生等一系列問題。其間，有人一度情緒激動質問，亦有女居民促交代：「我屋企有小朋友，我唔想承受呢個風險！你都唔想坐監係咪？」