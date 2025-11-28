宏福苑大火災︱市民社區會堂外自發獻花悼念　留心意卡打氣

大埔宏福苑五級大火災周三（26日）發生，焚燒逾43小時後，於今早（28日）大致救熄，這場無情火至今造成128人罹難，逾70人受傷，有11人仍然情況危殆； 另有大量居民仍然失聯。



全港哀悼，未來3日將下半旗致哀，18區設公眾弔唁。記者在火警現場視察，傍晚起已在各處出現白花，也有市民為死難者頌經。晚上在大埔廣福社區會堂對開，有民眾自發前來擺滿白色鮮花悼念，亦有留下心意卡，為災民打氣。



社區會堂外有悼念花海。（梁偉權攝）

大埔廣福社區會堂對開，有民眾前來擺滿白色鮮花悼念，（梁偉權攝）

一場大火奪去多人生命，全城悲痛哀悼。今日（28日）近傍晚起，宏福苑附近的大埔廣福社區會堂對開，有市民自發帶同鮮花、生果、糖果珍寶珠等，放在地上哀悼死者。

亦有市民留下手寫心意卡，為生還者及災民鼓勵打氣寫上「加油」、「順利渡過難關」等字句，亦祝願日後「能重建家園」，在悲痛中「不要放棄對生活的希望」；而對逝者，則希望「一路好走」早日安息。

市民留下白花致哀。（梁鵬威攝）

市民頌經。（梁鵬威攝）

市民留下白花致哀。（梁鵬威攝）

香港特別行政區政府於明日（29日）起將進行悼念，包括未來3日全港所有政府建築物及設施的國旗及區旗會下半旗誌哀。民政事務總署會於全港18區設置弔唁處，供市民簽署弔唁冊，以表達對罹難者的深切悼念。

大埔宏福苑五級大火，現場滿目瘡痍。（黃學潤攝）

▼大埔宏福苑五級火▼



大埔宏福苑五級火，8座大廈位置及災情。（香港01製圖）