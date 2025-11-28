宏福苑大火災｜沙田第一城保安罹難遺妻女 公司設慰問金箱交家人
撰文：凌逸德
出版：更新：
大埔宏福苑五級火死傷枕藉，死亡人數破百。沙田第一城物業管理公司昨日（27日）發出告示證實，其中一名死者屬第一城屋苑33座的夜更男保安鄧達兒，在火災中罹難，遺下妻子及仍在就學的女兒。
告示指，大廈委員會、沙田第一城委員會及管業處對此深感悲傷，並已託保安承辦商向其家人表達深切慰問，並在大堂設的慰問金箱接收慰問金，放至12月3日，其後會委員會委員見證下開箱點款，再轉交鄧達兒家屬。
宏福苑大火災｜朋友身處加拿大和父母失聯 男子受託到場幫手尋親宏福苑大火災｜多名消防到大王爺廟對開休息 熱心民眾送大批物資宏福苑大火災｜死傷者集中宏昌閣和宏泰閣 消防續處理25求助個案宏福苑大火災有片｜3幢樓仍冒火光 宏泰閣深夜一度再現「火柱」宏福苑大火災・尋親｜宏昌閣印傭失蹤 胞妹淌淚走訪領事館醫院宏福苑大火災｜醫管局 : 2員工分別失聯或受傷 50員工無家可歸宏福苑大火災｜警現場檢不合標發泡膠板 將聯同消防大規模搜證大埔宏福苑大火災｜晚上續有傷者送院 有消防員戴氧氣罩臥床宏福苑大火災｜再有單位死灰復燃 火舌向上湧出屋 消防雲梯射水宏福苑大火災｜警鐘無響 設備商為宏泰 女子覆：消防已立案調查宏福苑大火災︱鄧炳強：警方最快今日進入樓宇調查 料需時3至4周宏福苑大火災｜鄧炳強：棚網達阻燃要求 易燃發泡膠致火迅速蔓延宏福苑大火災｜大量遺體未明 災難遇害者辨認組憑特徵DNA助辨認