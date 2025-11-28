宏福苑大火災｜沙田第一城保安罹難遺妻女　公司設慰問金箱交家人

大埔宏福苑五級火死傷枕藉，死亡人數破百。沙田第一城物業管理公司昨日（27日）發出告示證實，其中一名死者屬第一城屋苑33座的夜更男保安鄧達兒，在火災中罹難，遺下妻子及仍在就學的女兒。



告示指，大廈委員會、沙田第一城委員會及管業處對此深感悲傷，並已託保安承辦商向其家人表達深切慰問，並在大堂設的慰問金箱接收慰問金，放至12月3日，其後會委員會委員見證下開箱點款，再轉交鄧達兒家屬。



大廈委員會、沙田第一城委員會及管業處對此深感悲傷。（網上圖片）

宏昌閣（左）、宏盛閣（中）及宏志閣（右）。（香港01記者攝）