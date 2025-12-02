大埔火災｜南丫海難倖存者倡設法官主持委員會調查　尋真相助追責

大埔宏福苑五級火災，無數家庭痛失至親、頓失家園，災民和市民對徹查事件、追究責任、檢討不足、杜絕後患的迫切訴求明顯。面對災難與涉及重大傷亡事件，港府均曾根據《調查委員會條例》成立委員會調查，由法官出任主席。



1996年嘉利大廈大火，港府委任胡國興法官為「嘉利大廈火災調查委員會」主席；2012年南丫海難，由時任高等法院上訴法庭法官倫明高「南丫島附近撞船事故調查委員會」任主席；倫明高之後在2018年大埔公路巴士翻側慘劇，再出任「香港專營巴士服務獨立檢討委員會」主席。



南丫海難倖存者趙炳全認為，政府有必要就今次事件有設立調查委員會，並應按慣例引入法官角色，確保公正性，又指獨立調查可以幫助家屬了解真相，同時調查報告亦會成為重要參考，有助家屬索償或追究法律責任。



大埔宏福苑火災，如何徹查事件、追究責任成為焦點。（潘耀昇攝）

南丫海難倖存者趙炳全認為，政府應就今次事件成立獨立調查委員會。（資料圖片／鄭子峰攝）

《調查委員會條例》下調查委員會有傳召證人、審閲重要檔案權力

根據《調查委員會條例》，行政長官會同行政會議可委任一名或多於一名委員，調查任何公共機構的經營或管理、任何公職人員的行為或其認為與公眾有重大關係的任何事宜。

調查委員會具有相當大的權力，包括傳召證人參與研訊、視察一切委員會認為有必要審閲的文件及檔案，及發出手令以搜查處所，並在其內檢取相當可能具有可作為證據價值的任何物品或文件。

南丫海難、嘉利大廈大火、大埔公路巴士翻側慘劇均曾按條例設委員會

南丫海難倖存者趙炳全：有助提供多角度、整全結論

南丫海難倖存者趙炳全認為，政府應就今次事件成立調查委員會，因為委員會有傳召權，不論是事發一刻在場的傷者、倖存者，又或是救援人員、警方，都有機會參與，有助提供多角度、整全的結論。另外，委員會亦會參考專家的意見作建議，亦有助善後、等後續工作。

死因庭程序或太長 證人或已忘記當時情況

趙炳全又認為，雖然本港有死因庭，但程序有機會拖延太久，以南丫海難為例，他指死因庭研訊事隔多年才展開，有證人已忘記當時情況，認為調查委員會有助確保調查在適當時間展開，更有助釐清事件的真相。他又認為，委員會應按慣例引入法官角色，確保公正性。

調查報告是家屬追責重要參考

至於調查的重要性，他認為對於家屬而言，調查除了可以幫助家屬了解真相，調查報告亦會是他們的重要參考，家屬可根據報告內容，考慮索償或追究法律責任。