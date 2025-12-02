宏福苑火災｜MathConcept撥款100萬元　向200名學生發現金津貼

大埔宏福苑發生五級火，導致最少151人死亡，大量居民痛失家園。補習機構MathConcept Education今（2日）表示，會撥款100萬港元為受影響學生及其家庭提供經濟援助，協助其購置書簿、學習用品及支付學費或相關費用，上限200人，先報先得。每名合資格學生可獲發一次性5,000港元現金津貼，即日起可經學校申請，截止申請日期為本月19日。



大埔宏福苑上周三（11月27日）發生五級火，災民在一夜間失去家園。補習機構MathConcept Education宣布，撥款壹百萬港元為受影響學生及其家庭提供經濟援助，協助其購置書簿、學習用品及支付學費或相關費用。

受助對象為現正就讀香港教育局註冊學校幼稚園、小學、中學或資助特殊學校的3至18歲學生。學生於學校的登記住址為大埔宏福苑宏仁閣、宏道閣、宏新閣、宏建閣、宏泰閣、宏昌閣或宏盛閣。

每名學生可獲發一次性5000元現金 上限200人

每名合資格學生可獲發一次性 5,000 港元現金津貼，協助其購買書簿、文具、校服、學費及其他相關費用，上限為200人，先報先得。津貼即日起可經學校申請，截止申請日期為12月19日。

機構在審核申請後，會以支票形式向學校發放援助金總額，並郵寄到學校，再由學校代為向個別學生分發；或以支票形式直接向個別學生家長發放援助金，支票會統一郵寄到學校，再由學校代為向個別學生派發。預計在完成審核後 7 個工作日內寄出支票。