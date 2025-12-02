宏福苑火災｜混不合規棚網　搭棚工會指情況普遍　倡立法禁入口

大埔宏福苑於11月26日發生五級奪命火，距今已有七日。政府昨日表示，宏福苑大維修工程使用的棚網，20個樣本中有7個不達阻燃標準，承建商以違規物料魚目混珠。



港九搭棚同敬工會理事長何炳德今早在電台節目指，將合格物流和違規物料摻雜使用的情況「幾普遍下」，原因是價格便宜，且較易獲取，倡議政府立法禁止不合規棚網入口，而非僅到工地加強抽查樣本，做法只是「斬腳趾避沙蟲」。



他亦估計，今次事件與行業存在已久的「 落標全包價」陋習有重大關係，承建商將貨就價，控制成本，但控制不到質量。



12月1日，在大埔宏福苑可見，部份竹棚及棚網未有被燒毀，而部份被焚燒較嚴重大廈，則受損部份頗大。（資料圖片/夏家朗攝）

何炳德在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，使用次等建築物以魚目混珠，在業界「都幾普遍下」。他指出，今次宏福苑五級火反映業界一直存在重大隱患和陋習，就是「全包價」投標，以價低者得方式「搶標」，最後承建商選擇物料時，會因貨就價，控制成本，但未能控制質量。他續指，現時香港「九成九」工程都使用「全包價」模式投標，對此感到不解。

何炳德強調，過去的老前輩在搭棚時並沒有太多倒塌意外，因過去是按物料數量收費「逐條計」，現時卻改為「全包貨」，投標價低者得，便會出現「呢度摻啲嗰度摻啲做假」的情況。他續指，業界存在僥倖心態，在政府巡查時「搏你唔會上棚」，而且政府人員「次次剪下邊」，承建商能均藉此蒙混過關。

港九搭棚同敬工會理事長何炳德。（資料圖片）

加抽查「斬腳趾避沙蟲」 倡立法禁非阻燃棚網入口

談及監管問題，何炳德認為環環相扣，如只增加抽查樣本範圍屬「斬腳趾避沙蟲」，應由源頭監管，建議政府應立即禁止非阻燃棚網入口，如有人偷運，則屬嚴重罪行，予以更嚴厲懲罰。他認為，承建商使用無阻延性棚網，主因是較容易獲取，「順手買到，又過到關」，其次價錢便宜，若政府禁入口便可解決。

何炳德又認為，政府應規定大維修需設時限，建築商不能長時間圍封施工，因棚內有居民居住，而且建築物料如棚網，竹支會老化，維修時間越長風險越大，延期要提交合理理由申請。他續指，大維修工程不可一次過將所有大廈圍封，並須在樓宇間設防火帶。

大埔宏福苑火災，部分棚網樣本確認不達阻燃要求。（潘耀昇攝）

2025年12月1日，大埔宏福苑五級火災後，警方依然在災場調查，現場遺留部份無燃燒的棚網。（夏家朗攝）

此外，何炳德提到，大埔宏福苑有工友拍攝到施工現場底層堆積大量未清理的發泡膠和「駁腳紙」，造成潛在的火災風險，質疑安全主任為何不阻止。

他提到，經測試後，一至兩根「煙頭」難以點燃棚網，不論是否具阻燃性；而發泡膠等便可以。他續指，業界另一個弊病是工作台長期堆積存放物料，他強調棚架是工作台，不是物料台，建築物料一定要及時清理。