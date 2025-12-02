宏福苑火災｜孫玉菡：200多位工友參與工程　不涉外勞　5人死亡

大埔宏福苑11月26日發生五級奪命大火，至今（2日）造成至少151人喪生，包括外籍家傭、建築工人等。勞工及福利局局長孫玉菡今午聯同菲律賓移工部部長Hans Leo J. Cacdac會見傳媒。孫玉菡表示，有約200多位工友參與工程，不涉及外勞，當中有5名工友在火災中喪生。他指，不論在火災生還或不受影響的工友，均可獲2萬元援助金。勞福局事後補充，每位死亡工人亦可獲約50萬元法定補償金額，安排與身故外傭一樣。



12月2日，勞工及福利局局長孫玉菡（右）指，大埔宏福苑五級火中，相關大維修工程並沒有外勞。（梁鵬威攝）

孫玉菡表示，在事故中不幸有5名工友喪生，有約200多名工人在宏福苑工作，不論在火災生還或不受影響的工友，均可獲2萬元援助。勞福局事後補充，死亡工人亦可獲約50萬元法定補償金額，安排與身故外傭一樣。當中有160名有參與工程的建造業工人，包括事發時不在場的工人；19名清潔工人和30名保安人員。孫玉菡稱，按政府判斷，火災中並沒有外勞，因建造業外勞配額只限工務工程，其他兩個工種亦沒有資料顯示有申請聘請外勞。

談及涉及在宏福苑工作的外傭情況，孫玉菡表示，宏福苑有235名外籍傭工，當中有94名來自菲律賓，141名來自印尼，暫未涉及其他國籍外傭。他續說，發放予受影響外傭的財政支援將通過勞工處和相關領事館發放，確保所有援助能準確送達他們本人或家人手中。（見另稿）

12月2日，勞工及福利局局長孫玉菡（右）聯同菲律賓移工部部長Hans Leo J. Cacdac（左）會見傳媒。（梁鵬威攝）

孫玉菡特別提到，留意到有社福機構在事發後第一時間前往現場，提供力所能及的援助，主要為現金援助，但居民因此需要不斷填寫申請表，對他們的生活造成影響。

他指出，今日已與香港10間大型主要慈善團體協調，就善款分發安排，及未來各類型的資助將通過「一戶一社工」來處理。現有的現金援助可繼續，但即將提供的援助，便需透過「一戶一社工」執行。

+ 2

他指，「一戶一社工」下，每名社工都能掌握所幫助住戶的資料，讓他們不必多次申請不同援助。當局將組成小組，向社福機構了解其資助方法，並負責檢視申請條件，協助住戶填寫申請，整個流程由社工主導，住戶只需簽名，並由社工將資助交到其手上，按需要社工也可直接將支票送達住戶手中。

孫玉菡最後指，香港有許多不同類型的慈善團體希望出一份力，現時若發現有意在火災現場設置攤位的團體，將會第一時間聯絡並提醒他們，透過「一戶一社工」進行協調和分發援助。